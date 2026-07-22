ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ದೇಹದಿಂದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಹೋಗಲು ಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 25 ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಚಯಾಪಚಯವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ, ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸೇವನೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ರಕ್ತ, ಮೂತ್ರ, ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನಂತಹ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಡಿದ ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹ್ಯಾಂಗೊವರ್ಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದ ಕಾಲ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ವೈದ್ಯರು ಕೊನೆಗೂ ಟೈಮ್ಲೈನ್ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ನೆನಪಿಡಿ ಈ ಲೇಖನ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮದ್ಯಪಾನ ಹಾಗೂ ಧೂಮಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ.
ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವಿಸಿದವರ ದೇಹ, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಅವರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಮದ್ಯ ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇಹದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸುಮಾರು 20ರಿಂದ 25 ಗಂಟೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದಯ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಮ್ಮ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಸ್ಟಿನ್ನ ಕೇರ್ಹೈವ್ ಹೆಲ್ತ್ನ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೈದ್ಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾ. ಸುನೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. "ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವಿಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗವು ಚಯಾಪಚಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಮೊದಲು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಿಣ್ವಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಭಜನೆಯ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸಣ್ಣ ಕರುಳನ್ನು ಬದಲಾಗದೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಸುನೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನಂತರ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ 90% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಯಕೃತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ಅದು ಅಸೆಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ವಾಕರಿಕೆ, ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪಾನೀಯಕ್ಕೆ (ಬಿಯರ್, ವೈನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಶಾಟ್), ಕುಡಿದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮಟ್ಟವು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಆ ಹಂತದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಇನ್ನೂ 20 ರಿಂದ 25 ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಸಿಂಗ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. "ದೇಹವು ಒಂದು ಬಾರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಿನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ." ನೀವು ಬಿಯರ್, ವೈನ್ ಅಥವಾ ಕಾಕ್ಟೈಲ್ ಕುಡಿಯುತ್ತೀರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತು ಲೆಕ್ಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ - ಇದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮದ್ಯಪಾನ ಪತ್ತೆ ಟೈಮ್ಲೈನ್
ಬಲವಾದ ಪಾನೀಯಗಳು ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು 25 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಬೇಕಾದರೂ, ಕುಡಿದಿರುವ ಭಾವನೆ ಬಹಳ ಮೊದಲೇ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಮರುದಿನ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಲು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪತ್ತೆ ಹಲವಾರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರ, ಕಿಣ್ವ ಮಟ್ಟಗಳು, ಪಾನೀಯದ ಪ್ರಮಾಣ, ಮದ್ಯದ ಶಕ್ತಿ, ವಯಸ್ಸು, ದೇಹದ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಸಿಂಗ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಡಾ. ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನವು ಸಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರು ಇನ್ನೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೂ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು?
ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ 12 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
12 ರಿಂದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
12 ರಿಂದ 72 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
12 ರಿಂದ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಲಾಲಾರಸದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ 90 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಿಣ್ವಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದೇಹವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಕಿಣ್ವಗಳು - ADH ಮತ್ತು ALDH - ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಒಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಿಣ್ವಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ತಲೆನೋವಿನಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕುಡಿಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ದೇಹವು ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.