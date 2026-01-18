ನೀವು ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ದಪ್ಪ ಇದೆಯೇ ?, ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರ್ಥ!
MASLD liver disease: ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸುಸ್ತು ಅನಿಸಬಹುದು, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಅಸಿಡಿಟಿ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಹಾನಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಅದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಈ ನಂಬಿಕೆ ತಪ್ಪು
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಔಷಧಿ ಹಾಗೂ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಕೃತ್ತು ಅಥವಾ ಲಿವರ್ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ನಂಬಿಕೆ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಖ್ಯಾತ ಹೆಪಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ. ಸಿರಿಯಾಕ್ ಅಬ್ಬಿ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದಿ ಲಿವರ್ ಡಾಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಡಾ. ಸಿರಿಯಾಕ್ ಅಬ್ಬಿ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನಿಂದಲ್ಲ, ಜೀವನಶೈಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರದಿದ್ದರೆ MASLD (ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೀಟೋಟಿಕ್ ಲಿವರ್ ಡಿಸೀಸ್) ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ.
ಎಂದಿಗೂ ಮದ್ಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಲ್ಲ
ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಶೇ. 30-40 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಶೇ. 70 ರಷ್ಟು ಜನರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವೆಂದರೆ ಈ ಜನರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಎಂದಿಗೂ ಮದ್ಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಲ್ಲ.
ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡದವರಿಗೂ ಇದು ಏಕೆ ಬರುತ್ತದೆ?
ದೆಹಲಿಯ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಅಡ್ಡಿಯಿಂದಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ತೆಳ್ಳಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೂ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆಯಿರುವ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿ, ಹಿಟ್ಟು, ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ದೇಹವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಯಕೃತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಬ್ಬಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಕೃತ್ತಿನ ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್..ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲ
ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸುಸ್ತು ಅನಿಸಬಹುದು, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಅಸಿಡಿಟಿ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಹಾನಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಅದು ಸಿರೋಸಿಸ್ (ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿ), ಯಕೃತ್ತು ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವ ಜನರು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೇನು?
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡುವ ಯಾವುದೇ ಪವಾಡ ಔಷಧಗಳು, ಟಾನಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಪಾನೀಯಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ. ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ.
ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ: ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ತೂಕ ಇಳಿಕೆ: ಆರೋಗ್ಯಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ವ್ಯಾಯಾಮ: ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 150 ನಿಮಿಷಗಳ ನಡಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಕಾಫಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್: ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಕಪ್ ಸಿಹಿಯಿರದ ಕಪ್ಪು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
