Fatty Liver: ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದ್ರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬುತ್ತದೆಯೇ?, ಇದು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಇರಬಹುದು.. ಎಚ್ಚರ!
Fatty Liver Early Symptoms: ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಹಗುರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವೇ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಆ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೋವು ಇರಲ್ಲ
ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬಿದಂತೆ ಅನಿಸುವುದು, ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕರಿಕೆ, ಸಣ್ಣ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಅಸಿಡಿಟಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಇವು ಲಿವರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸೂಚನೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ನೋವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾರವಾಗಲು ಕಾರಣ
ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದಂತೆ, ಭಾರವಾದಂತೆ ಅನಿಸಿದರೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಇದ್ದಾಗ, ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಈ ಒತ್ತಡವೇ ಊಟದ ನಂತರ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾರವಾಗಲು ಕಾರಣ.
ಗ್ಯಾಸ್ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ
ಬಲಭಾಗದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಭಾವನೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣ. ಇದು ತೀವ್ರವಾದ ನೋವಿನಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಏನೋ ಇರಿಸುಮುರಿಸು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಕರಿದ ಆಹಾರ ತಿಂದಾಗ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತಾಗ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇದನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಣ್ಣ ವಾಕರಿಕೆ
ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನದಿದ್ದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಬ್ಬಿದಂತೆ ಇರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಿಗಿದಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಾಗ ಸಣ್ಣ ವಾಕರಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ವಾಂತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಾಕು
ಹೊಟ್ಟೆಯ ತೊಂದರೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದ ಆಯಾಸವಿದ್ದರೆ, ಅದು ಕೇವಲ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಇದ್ದಾಗ, ದೇಹವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಕೃತ್ತಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಆಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಡವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು.
ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಕಂಡುಬಂದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.