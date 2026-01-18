ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರ ದೇಹವು ಹೆಚ್ಚು ತಂಪಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೇ ನೋಡಿ..
Women body temperature: ಕೆಲವರು ಹಿಮದಲ್ಲೂ ತೋಳಿಲ್ಲದ ಶರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಎರಡು, ಮೂರು ಸ್ವೆಟರ್ ಧರಿಸಿಯೂ ನಡುಗುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಏಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ ?. ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇವರು ಬೇಗನೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ
ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಹವಾಮಾನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಾಖವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನ್ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ. ವೇಗದ ಚಯಾಪಚಯ ದರ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಶೀತವಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಧಾನ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಇರುವ ಜನರು ಬೇಗನೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶೀತ ಕಾಡುತ್ತದೆ.
ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಶೀತದ ಭಾವನೆ
ತಾಪಮಾನವು ಹೆಚ್ಚು ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೈ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳು ಬೇಗನೆ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಶೀತದ ಭಾವನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ದಪ್ಪಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶೀತವಾಗಲ್ಲ
ದೇಹದ ಆಕಾರವು ಸಹ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಶೀತವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸ್ನಾಯು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ (Muscle mass) ಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಬ್ಬು ನಿರೋಧಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಖವು ಹೊರಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಗಿರುವ ಜನರು ತೆಳ್ಳಗಿರುವ ಜನರಿಗಿಂತ ಶೀತವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏಕೆ?
ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಳಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್: ರಕ್ತಹೀನತೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಶೀತ ಬರುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಟ್ಟವಿರುತ್ತದೆ.
ದೇಹದ ರಚನೆ: ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ.
ವಯಸ್ಸು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತೆ
ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಶೀತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣವು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿಯ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತಮ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯಾಯಾಮ
ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ನೀವು ತಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗುವುದರಿಂದಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿರಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಶೀತವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
