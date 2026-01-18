ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವರು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗಳು ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಗ್ಲಾಮರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ಸಹ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ನ ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯವೂ ಇದಾಗಿದೆ.
ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಂಸಾಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನಲು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ತಾಜಾ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಸುಶಿ ಮತ್ತು ಸಶಿಮಿ ತಿನ್ನಲು ಸಹ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಸುಶಿ ಒಂದು ಜಪಾನೀಸ್ ಖಾದ್ಯ. ಆದರೆ ಸಶಿಮಿ ಕಚ್ಚಾ ಮೀನಿನ ತೆಳುವಾದ ಸ್ಲೈಸ್ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನಿಂಬೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ತಿನ್ನುವುದು ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರ ಎನಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ 3 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಡಯಟ್ನ ಭಾಗವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಲು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ.
ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ!
ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ!
ಯಾರು ಈ ಅಂಡರ್-19 ನಾಯಕ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ? ಈತ 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ!
ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ಟಾಪ್-7 ಆಟಗಾರರಿವರು!