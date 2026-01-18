Kannada

ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾನ್‌ವೆಜ್ ಡಯಟ್ ಡೀಟೈಲ್ಸ್

Jan 18 2026
Author: Naveen Kodase
ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಗ್ಲಾಮರ್‌

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವರು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗಳು ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಗ್ಲಾಮರ್‌ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: insta/saratendulkar
ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ

ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

Image credits: insta/saratendulkar
ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ಸಾರಾ

ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ಸಹ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ನ ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯವೂ ಇದಾಗಿದೆ.

Image credits: insta/saratendulkar
ಮಾಂಸಾಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ?

ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಂಸಾಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನಲು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ತಾಜಾ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸುಶಿ ಮತ್ತು ಸಶಿಮಿ ತಿನ್ನಲು ಸಹ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.

Image credits: insta/saratendulkar
ಸುಶಿ ಮತ್ತು ಸಶಿಮಿ ಎಂದರೇನು?

ಸುಶಿ ಒಂದು ಜಪಾನೀಸ್ ಖಾದ್ಯ. ಆದರೆ ಸಶಿಮಿ ಕಚ್ಚಾ ಮೀನಿನ ತೆಳುವಾದ ಸ್ಲೈಸ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನಿಂಬೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ತಿನ್ನುವುದು ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ಗೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರ ಎನಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: insta/saratendulkar
ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತದೆ?

ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ 3 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಡಯಟ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: insta/saratendulkar
ಜಂಕ್ ಫುಡ್‌ನಿಂದ ದೂರ

ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಲು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ.

Image credits: insta/saratendulkar

