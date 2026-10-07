- Home
- Life
- Health
- ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗೂ ಇದೆ ನಂಟು.. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಹೀಗಿರಲಿ!
ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗೂ ಇದೆ ನಂಟು.. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಹೀಗಿರಲಿ!
Heart attack in sleep: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ಅನೇಕರು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಹಠಾತ್ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ (Heart Attack in Sleep) ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
ಡಿನ್ನರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು?
ಡಿನ್ನರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು?
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ 30 ವರ್ಷ ದಾಟುವ ಮುನ್ನವೇ ಅನೇಕರು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಹಠಾತ್ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ (Sudden Heart Attack) ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಜೊತೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರವೂ ಇದಕ್ಕೆ ನೇರ ಕಾರಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಡಿನ್ನರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ!
ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಊಟ
ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಊಟ
ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ (Processed Food), ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಹಾಗೂ ಶಾರೀರಿಕ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಹೃದಯದ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾದ ಹಾಗೂ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು.
ರಾತ್ರಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? (Best Foods for Dinner)
ರಾತ್ರಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? (Best Foods for Dinner)
ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾರಿನಂಶ (Fiber Rich Foods)
ರಾತ್ರಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಬೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ನಾರಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ (Heart Rate) ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಒಣಹಣ್ಣುಗಳು (Dry Fruits)
ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ರಾತ್ರಿ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಲಘು ಆಹಾರ
ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ, ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ-ಖಾರವಿಲ್ಲದ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಲು ಸಹಕಾರಿ.
ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ನಿಯಮಗಳು (Important Rules)
ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ನಿಯಮಗಳು (Important Rules)
ಊಟ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ನಡುವೆ ಅಂತರವಿರಲಿ: ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಲಗಬಾರದು. ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ಕನಿಷ್ಠ 1 ರಿಂದ 2 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರವೇ ಮಲಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ (ಎದೆಯುರಿ) ಉಂಟಾಗಿ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬೀಳಬಹುದು.
ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಬಡಿತ: ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ನಾರಿನಂಶದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆ ಶೇ. 0.59 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಬಡಿತ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 1.14 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಕೇವಲ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಧೂಮಪಾನ ಹಾಗೂ ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ (BP) ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹವನ್ನು (Sugar) ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ದಿನನಿತ್ಯ ಕನಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷ ಲಘು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಾಗುವ ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ).
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.