ಮಗು ಪಡೆಯಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಒಂದೇ ‘ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸು’ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. 20ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, 30-40ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಸಾಧ್ಯ. ದಂಪತಿಗಳ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸಿದ್ಧತೆಯೇ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.21): ಮಗು ಪಡೆಯಲು ‘ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸು’ ಯಾವುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂದಿನ ಅನೇಕ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜೈವಿಕ ಗಡಿಯಾರದ ಒತ್ತಡ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಮಗುವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮಗು ಪಡೆಯಲು ಸೂಕ್ತ ವಯಸ್ಸು ಯಾವುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ HT Lifestyleಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ನೋವಾ ಐವಿಎಫ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕೇಂದ್ರದ ಫಲವತ್ತತೆ ತಜ್ಞೆ ಡಾ. ಅನಿಂದಿತಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ವಯಸ್ಸು, ಫಲವತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳನ್ನು ಎಳೆಎಳೆಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸು ಇದೆಯೇ?
ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತಹ ಒಂದೇ ‘ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸು’ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಡಾ. ಅನಿಂದಿತಾ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜೈವಿಕ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಜೈವಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಫಲವತ್ತತೆ 20ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 30 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಫಲವತ್ತತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. 35 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಇಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯರ ಅಂಡಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಮಧುಮೇಹ (Gestational Diabetes) ಮತ್ತು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಸಹಜತೆಗಳ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಆದರೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಏಕೈಕ ಅಂಶ ವಯಸ್ಸಲ್ಲ. ವೈದ್ಯರು ಮಹಿಳೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. 30ರಿಂದ 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಸೂಕ್ತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ನಿರಂತರ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಹೊಂದಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯೋಜಿಸುವ ಮೊದಲು ದಂಪತಿಗಳು ಏನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?
ಮಗು ಪಡೆಯುವುದು ಕೇವಲ ಜೈವಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ. ಪೋಷಕರಾಗಲು ದಂಪತಿಗಳು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಡಾ. ಅನಿಂದಿತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರಾಗಲು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಸಿದ್ಧತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ.
ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಫಲವತ್ತತೆಯ ಚಕ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಅರಿವು ಹೊಂದಿರುವುದು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಡಾ. ಅನಿಂದಿತಾ ಅವರು HT Lifestyleಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, “ನಿಯಮಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಆರಂಭಿಕ ಫಲವತ್ತತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವುದು, ಪೋಷಕರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಸಮಯೋಚಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಯ್ತನದ ನಿರ್ಧಾರ: ವಯಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಮುಖ್ಯ
ಮಗು ಪಡೆಯಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ನಿಯಮದಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯ ಫಲವತ್ತತೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಮಾನಸಿಕ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ವಯಸ್ಸಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಅರಿವು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಾಯ್ತನದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೇವಲ ಸಮಾಜದ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಇತರರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ದಂಪತಿಗಳು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಬೇಕು.