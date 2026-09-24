ಸ್ನಾನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹತ್ತಿಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಕಿವಿಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಲಾಭಗಳಿವೆ ನೋಡಿ
Coconut oil on cotton for ears: ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ನೀರು ಹೋದರೆ ಕಿವಿನೋವು, ಸೋಂಕು ಹಾಗೂ ಕೀವು ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಿವಿಯ ತಮಟೆಯಲ್ಲಿ ತೂತಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಲೆಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಕಿವಿಗೆ ನೀರು ಹೋಗುವುದು ಆತಂಕದ ವಿಚಾರ.
ಇಎನ್ಟಿ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಟ್ರಿಕ್
ಇಎನ್ಟಿ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಟ್ರಿಕ್
ಇದು ಕಿವಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗಾಗಿ ಇಎನ್ಟಿ (ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ಗಂಟಲು) ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದು/ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದೆ.
ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು?
ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು?
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ ಕಿವಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ…
ಕಿವಿಯ ತಮಟೆಯಲ್ಲಿ ತೂತು (Ear Hole / Perforation) ಬಿದ್ದಿರುವುದು.
ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೀವು ಅಥವಾ ನೀರು ಒಸರುವುದು (Ear Infection/Pus).
ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ತಲೆಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ನೀರು ಹೋದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡು, ಕೇಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೂ (Hearing problem) ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು.
ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ ಸರಳ ಟ್ರಿಕ್ (ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ)
ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ ಸರಳ ಟ್ರಿಕ್ (ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ)
ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ: ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿಯನ್ನು (Cotton) ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಹನಿ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು (Coconut Oil) ಹಾಕಿ.
ಹಿಂಡಿ ತೆಗೆಯಿರಿ: ಹತ್ತಿಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಇರಬಾರದು; ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ (ಹತ್ತಿ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೇವವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು).
ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಇಡಿ: ತಲೆಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿದ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಎರಡೂ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ (ಕಿವಿಯ ರಂಧ್ರ ಮುಚ್ಚುವಂತೆ) ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ಸ್ನಾನದ ನಂತರ: ಸ್ನಾನ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಎಸೆಯಿರಿ.
ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ? (ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ)
ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ? (ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ)
ವಾಟರ್ಪ್ರೂಫ್ ತಡೆಗೋಡೆ: ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಪರಸ್ಪರ ಬೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ ಹತ್ತಿ ನೀರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಂಡು ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ನೀರು ಹೋಗಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹತ್ತಿಗೆ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದಾಗ, ಅದು ‘ವಾಟರ್ಪ್ರೂಫ್ ಶೀಲ್ಡ್’ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ನಾನದ ನೀರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಿವಿಯ ತಮಟೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ?
ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ?
ಕಿವಿಯ ತಮಟೆ ಹರಿದಿರುವವರು ಅಥವಾ ತೂತಾಗಿರುವವರು.
ಪದೇಪದೇ ಕಿವಿ ನೋವು, ಕೀವು ಅಥವಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರುವವರು.
ಕಿವಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಲೆಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ನೀರು ಹೋಗಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಕಿವಿಯ ಒಳಗೆ ತಳ್ಳದೆ, ಕೇವಲ ಹೊರಗಿನ ರಂಧ್ರ ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಿವಿ ರಂಧ್ರ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
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