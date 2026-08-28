ತಣ್ಣೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ನೆಗಡಿ ಬರುತ್ತಾ? ಭ್ರಮೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ಸತ್ಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..!
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಮೊದಲು ಹೇಳುವ ಮಾತು ತಣ್ಣೀರು ಕುಡಿಯಬೇಡ, ನೆಗಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದರೆ ಅಥವಾ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಮರುದಿನವೇ ಮೂಗು ಸೋರಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕರ ನಂಬಿಕೆ. ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
ನೆಗಡಿಗೆ ಕಾರಣ ನೀರಲ್ಲ, ವೈರಸ್
ಮಳೆಗಾಲ ಅಥವಾ ಚಳಿಗಾಲ ಶುರುವಾಯಿತೆಂದರೆ ಸಾಕು.. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಮೊದಲು ಹೇಳುವ ಮಾತು ತಣ್ಣೀರು ಕುಡಿಯಬೇಡ, ನೆಗಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದರೆ ಅಥವಾ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಮರುದಿನವೇ ಮೂಗು ಸೋರಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕರ ನಂಬಿಕೆ. ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಚಳಿ ನೀರಿಗೂ ನೆಗಡಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಸಲಿ ಸಮಾಚಾರ.
ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ.. ಕೇವಲ ಚಳಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ತಣ್ಣನೆಯ ಪಾನೀಯ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಜಲದೋಷ ಅಥವಾ ಜ್ವರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಗಡಿ ಅಥವಾ ಫ್ಲೂಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ವೈರಸ್ಗಳು. ಅದರಲ್ಲೂ 'ರೈನೋವೈರಸ್' (Rhinovirus) ಸಾಮಾನ್ಯ ನೆಗಡಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಈ ವೈರಸ್ ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನದಿಂದಲ್ಲ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೆಗಡಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಏಕೆ?
ಡಾ. ಅನಿಲ್ ಗೋಂಬರ್ ಪ್ರಕಾರ.. ಈಗಾಗಲೇ ಗಂಟಲು ನೋವು, ಅಲರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೋಂಕು ಇರುವವರು ಚಳಿ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಅದು ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ತತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಥವಾ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರು ಗಂಟಲಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಂದಬಹುದು. ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬಲ್ಲದೇ ಹೊರತು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೋಂಕನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ತಂಪಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವೈರಸ್ಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸೋಂಕು ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇದನ್ನು ಜನರು ಚಳಿ ನೀರಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ವೈರಲ್ ಸೋಂಕು.
ನೆಗಡಿ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
- ಸೋಪು ಬಳಸಿ ಆಗಾಗ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ
- ನೆಗಡಿ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು ಇರುವವರಿಂದ ದೂರವಿರಿ
- ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ದಿನಕ್ಕೆ 7-8 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಅಗತ್ಯ
- ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯುಕ್ತ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ
- ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ
ವೈದ್ಯರನ್ನು ಯಾವಾಗ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು?
ಸಾಮಾನ್ಯ ನೆಗಡಿ 3-4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತೀವ್ರ ಜ್ವರ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಎದೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ನಿಮಗೆ ಚಳಿ ನೀರು ಕುಡಿದಾಗ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅನಿಸಿದರೆ ಸಾಧಾರಣ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆದರೆ ಚಳಿ ನೀರೇ ನೆಗಡಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ!
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