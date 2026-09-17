ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಮೊಸರು ಹಾಳಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ದಿನಾ ಬಳಸ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸತ್ಯ
How long curd lasts in fridge: ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಮೊಸರನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಿನ್ನಬಹುದು? ಮೊಸರು ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ? ನಾವು ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ.
ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇಡಬಹುದು?
ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇಡಬಹುದು?
ಬೇಸಿಗೆ ಇರಲಿ, ಚಳಿಗಾಲವಿರಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲೂ ಮೊಸರು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಊಟಕ್ಕೆ, ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ, ರಾಯತಾಗೆಂದು ಇಟ್ಟ ಮೊಸರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ತದೆ. "ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಹಾಳಾಗಲ್ಲ" ಎಂದು ಹಲವರು ಎಷ್ಟೇ ದಿನ ಕಳೆದರೂ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಡೈರಿ ಪದಾರ್ಥವಾದ ಮೊಸರನ್ನು ಕೇವಲ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಸದಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊಸರನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇಡಬಹುದು? ಹಾಳಾದ ಮೊಸರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
1. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಮೊಸರು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ?
1. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಮೊಸರು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ?
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪು ಹಾಕಿದ ಮೊಸರು: ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ 2-4 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಮೊಸರು ಅತಿಯಾಗಿ ಹುಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಂದ ಮೊಸರು (Packaged Curd): ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೇಲಿರುವ 'Use By' ಅಥವಾ 'Best Before' ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ಒಮ್ಮೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಡೆದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು.
2. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ (Door) ಮೊಸರು ಇಡಬೇಡಿ
2. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ (Door) ಮೊಸರು ಇಡಬೇಡಿ
ಬಹುತೇಕರು ಮೊಸರಿನ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಬಾಗಿಲಿನ ಶೆಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಪದೇ ಪದೇ ತೆರೆಯುವುದರಿಂದ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊಸರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಒಳಗಿನ ಶೆಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿ (Inner Shelves) ಇಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ 4°C ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೊಸರನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಡುವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ.
3. ಚಮಚ ಬಳಸುವಾಗ ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪು ಇಡೀ ಮೊಸರನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತೆ!
3. ಚಮಚ ಬಳಸುವಾಗ ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪು ಇಡೀ ಮೊಸರನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತೆ!
ಮೊಸರು ತೆಗೆಯಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಣಗಿದ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಚಮಚವನ್ನೇ ಬಳಸಿ. ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಂದ ಅಥವಾ ತೇವವಿರುವ ಚಮಚವನ್ನು ಮೊಸರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಡಿ.
ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ: ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಮೊಸರು ಉಳಿದರೆ, ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಮುಖ್ಯ ಮೊಸರಿನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸುರಿಯುವುದು! ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೊರಗಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇಡೀ ಮೊಸರಿನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿ, ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮೊಸರು ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ.
4. ಮೊಸರಿನ ಮೇಲೆ ನೀರು ನಿಂತಿದ್ದರೆ ಅದು ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥವೇ?
4. ಮೊಸರಿನ ಮೇಲೆ ನೀರು ನಿಂತಿದ್ದರೆ ಅದು ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥವೇ?
ಇಲ್ಲ, ಮೊಸರಿನ ಮೇಲೆ ತಿಳಿನೀರು (Whey water) ನಿಲ್ಲುವುದು ತೀರಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ.
ಮೊಸರಿನ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಾಸನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ನೀರನ್ನು ಮೊಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ.
5. ಮೊಸರನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಿಸಾಡಬೇಕು?
5. ಮೊಸರನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಿಸಾಡಬೇಕು?
ಬೂಸ್ಟ್ (Fungus): ಮೊಸರಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ, ಹಸಿರು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬೂಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಬಿಸಾಡಿ.
ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಾಸನೆ: ಮೊಸರು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಹುಳಿ/ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಬಳಸಬೇಡಿ.
ವಿನ್ಯಾಸ (Texture): ಮೊಸರು ಜಿಗುಟಾಗಿ (Slimy) ಅಥವಾ ಅಂಟು ಅಂಟಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಹಾಳಾದ ಮೊಸರನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗಬೇಡಿ, ಇದರಿಂದ ಫುಡ್ ಪಾಯಿಸನ್ ಆಗಬಹುದು.
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