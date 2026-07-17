Foods for healthy gut: ಈ ಆಹಾರವು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ
Foods for healthy gut: ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಇಡೀ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದ ರಹಸ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ 5 ಪದಾರ್ಥ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಕಾರಿ. ಅವು ಯಾವುವು, ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ
ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ
ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಹುತೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆರೋಗ್ಯ (Gut Health) ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವುದು. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾದ 'ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ'ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅಂತಹ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ 5 ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆ ಲವನೀತ್ ಬಾತ್ರಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
1. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ (Garlic)
1. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ (Garlic)
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ 'ಪ್ರೀಬಯೋಟಿಕ್' ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಫ್ರಕ್ಟನ್ ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ನೇರವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಸಳು ಹಸಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನುವುದು ಅಥವಾ ಚಟ್ನಿ, ಸಲಾಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.
2. ಈರುಳ್ಳಿ (Onion)
2. ಈರುಳ್ಳಿ (Onion)
ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಕ್ಟೂಲಿಗೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಲಾಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
3. ಹಸಿ ಬಾಳೆಕಾಯಿ (Raw Banana)
3. ಹಸಿ ಬಾಳೆಕಾಯಿ (Raw Banana)
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹಕ್ಕಾಗಿ ಹಸಿ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದರಲ್ಲಿ 'ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್' ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೊಲೊನ್ (ದೊಡ್ಡ ಕರುಳು) ಕೋಶಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಹಣ್ಣಾಗುವ ಮುನ್ನ ಅದು ಹಸಿವಿರುವಾಗಲೇ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಣ್ಣಾದ ಮೇಲೆ ಅದು ಸಕ್ಕರೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ.
4. ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (Moong Dal)
4. ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (Moong Dal)
ಹೆಸರು ಬೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇಯಕಾರಿ ಫೈಬರ್ (Soluble Fiber) ಮತ್ತು ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪೋಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೆಸರು ಬೇಳೆಯನ್ನು ಮೊಳಕೆ ಬರಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಸಲಾಡ್ ಅಥವಾ ಚಾಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು.
5. ರಾಗಿ (Ragi)
5. ರಾಗಿ (Ragi)
ರಾಗಿ ಕೂಡ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಪೋಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ರಾಗಿ ಸೇವನೆಯಿಂದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೂ ಸಹಕಾರಿ. ದಿನದ ಆರಂಭವನ್ನು ರಾಗಿ ಗಂಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸ.
ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.