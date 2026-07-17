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- Health Insurance: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಈ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು
Health Insurance: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಈ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರೀ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನೂ ತರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲೆಂದೇ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ
ತಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕವರೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ಹೀಗಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಪಾಲಿಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕವರೇಜ್
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಕವರೇಜ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೂ, ಈ ಪಾಲಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು 'ವೇಟಿಂಗ್ ಪಿರಿಯಡ್' (ಕಾಯುವ ಅವಧಿ) ಇರಬಹುದು. ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ.
ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕವರೇಜ್ ಇದೆಯೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ!
ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ, ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 'ರೈಡರ್'ಗಳನ್ನು (Riders) ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೆಚ್ಚದ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಕವರೇಜ್ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಮೊದಲೇ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಜಾಣತನ.
ವೇಟಿಂಗ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ
ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ 'ವೇಟಿಂಗ್ ಪಿರಿಯಡ್' ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ. ಪಾಲಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಕವರೇಜ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆಯೇ (exclusions) ಎಂಬುದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಪಾಲಿಸಿಯ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತವೆ?
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಯು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕವರೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ಲಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸೇರಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಹೃದಯಾಘಾತ, ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯ, ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕವರೇಜ್ ಬೇಕೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಕವರೇಜ್ ಮೊತ್ತ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿವೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಖರ್ಚು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಕರಗಿಸಬಹುದು. ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದಿಗೆ ಸಾಕಾಗಿದ್ದರೂ, ಇಂದಿನ ದುಬಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಆ ಮೊತ್ತ ಸಾಕಾಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಕವರೇಜ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆಗಾಗ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಲಿಸಿ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
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