ಈ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ!
ಈ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೆಲವು ಮಲಗುವ ಭಂಗಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ
ಎಲ್ರೂ ಒಂದೇ ತರಹ ಮಲಗಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನೇರವಾಗಿ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆಯೂ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಮಲಗುವ ಭಂಗಿಯು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?. ಹೌದು, ಕೆಲವು ಮಲಗುವ ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಗರಿಷ್ಠ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಆಯುರ್ವೇದ ಹೇಳುವುದೇನು?
ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದನ್ನು ವಂಶಕುಶಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಸಹ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಮಲಗಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ನೀವು ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಏಕೆ ಮಲಗಬೇಕು ?
ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಎಡಮಗ್ಗುಲಿಗೆ ಮಲಗುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಡಮಗ್ಗುಲಿಗೆ ಏಕೆ ಮಲಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ
ಹೃದಯವು ದೇಹದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಾಗ, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ಹೃದಯದ ಕಡೆಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೃದಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಹೃದಯವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ.
ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲಗೊಳ್ಳಲು
ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಗ್ಗುಲಾಗಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲವು ಉಳಿದ ಆಹಾರ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿಗೆ ಇಲಿಯೊಸೆಕಲ್ ಕವಾಟ (ICV) ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಯಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳು ಮಲದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ರಾತ್ರಿ ನೀವು ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಲಗಬಹುದು.
ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ
ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ತಮ್ಮ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಮಲಗಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಭ್ರೂಣ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಜರಾಯುವಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರಂತರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಮಗುವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ಗೊರಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ
ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಗೊರಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ನಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಯುಮಾರ್ಗಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಗೊರಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಉಸಿರಾಡಲು ಸಹ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.