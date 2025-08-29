- Home
- ಮಲಗಿರುವಾಗ ಈ ಚಿಹ್ನೆ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಲಿವರ್, ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರ್ಥ, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ!
ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೃದಯ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ (ಕಿಡ್ನಿ) ಮತ್ತು ಯಕೃತ್ತಿ(ಲಿವರ್)ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ
ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಗುರಿಯಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಮೊದಲು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ದೇಹ. ದೇಹವು ನಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ದೇಹವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳು
ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಬೆವರು ಬಂದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೃದಯ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಮತ್ತು ಯಕೃತ್ತಿ(ಲಿವರ್)ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಅಂದಹಾಗೆ ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯ ಪುನೀತ್ ಸಿಂಗ್ಲಾ (Dr. Punit Singla) ಅವರು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಈ ರೋಗಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ
ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದು. ಇದನ್ನು ನೋಕ್ಟುರಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯವೂ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ, ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯೂ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ
ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಲಗಿರುವಾಗ. ಅದನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ರಕ್ತವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಬೆವರುವುದು , ಒತ್ತಡ, ಬಿಗಿತ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಥವಾ ನೋವು ಕೂಡ ಹೃದ್ರೋಗದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.
ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ
ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿದ್ರಿಸಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಚಡಪಡಿಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಚಲಿಸುವ ಬಯಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರಬಹುದು.
ವೈದ್ಯರನ್ನು ಯಾವಾಗ ನೋಡಬೇಕು?
ರಾತ್ರಿ ಈ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಡಮಾಡದೆ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ..
*ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳುವುದು
*ಮಲಗಿರುವಾಗ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ
*ಎದೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಬೆವರುವಿಕೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದು
*ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಕಾಲುಗಳು
*ನಿರಂತರ ಕಳಪೆ ನಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆಯಾಸ