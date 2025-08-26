Eggs and Heart Health ದಿನಾ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನೋದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೋ, ಕೆಟ್ಟದ್ದೋ?
ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ಜನರು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು…
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನುವ ಜನರು ಅದು ತಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಎಂಬ ಗೊಂದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ಜನರು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜೀವರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ಜೆಸ್ಸಿ ಇಂಚೋಸ್ಪ್ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸ್ವತಃ ಪ್ರತಿದಿನ 3-4 ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್, ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಬಿ 12, ಸೆಲೆನಿಯಮ್ನಂತಹ ಅನೇಕ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿಧಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 78 ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಮತ್ತು 6 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು
ವಿಟಮಿನ್ ಎ:8%
ಫೋಲೇಟ್:6%
ಪ್ಯಾಂಟೊಥೆನಿಕ್ ಆಮ್ಲ (ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 5):14%
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 : 23%
ರಿಬೋಫ್ಲಾವಿನ್ (ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ2): 20%
ರಂಜಕ: 7%
ಸೆಲೆನಿಯಂ:28%
ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವೇನು?
ಜೆಸ್ಸಿ ಇಂಚೋಸ್ಪ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ಅನಿಯಂತ್ರಣ. ಹೃದ್ರೋಗದ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿವೆ: LDL ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಕಣಗಳ ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಜೆಸ್ಸಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಯಕೃತ್ತು ಕೆಟ್ಟ LDL ಕಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಗಿಂತ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ಲುಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕೋಲೀನ್ ನಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿ. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ಉಪಾಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ.