ಉಪವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಖಿಚಡಿ, ಖೀರ್, ವಡ ಅಥವಾ ಪಾಪಡ್ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನರು ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಕೆಲವು ಜನರು ಇದನ್ನು ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಸೇವಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂದು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಸಹ ಯಾರೂ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಸೇವಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ...
ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು (Diabetic Patients)
ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರದ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್ ಪ್ರಮಾಣವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದನ್ನು ತಿಂದ ನಂತರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ಬಹಳ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮತೋಲಿತ ಖಾದ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು.
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು (Those who want to lose weight)
ನೀವು ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಷ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣವಿದ್ದು, ಅದು ಬೇಗನೆ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಸಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನುವ ಅನಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿದ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ರೋಗಿಗಳು (High cholesterol and Heart Patients)
ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಥವಾ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಅಥವಾ ಖನಿಜಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಖಾಲಿ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಹೃದಯ ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇರುವ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ.
ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ (Constipation and Digestive Problems)
ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಇದು ಮಲಬದ್ಧತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ನೀವು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಮೊಸರು, ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಲಾಡ್ ಅನ್ನು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಸಿವು ಅನುಭವಿಸುವ ಜನರು (People who experience frequent hunger)
ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಬೇಗನೆ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಹಸಿವು ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ, ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹದಗೆಡಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.