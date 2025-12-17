ಈಗಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ.. ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ 5 ವಸ್ತು ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್
Silent killers in kitchen: ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನಾವು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ 2025 ರಲ್ಲಿ ಜನರ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಆ ಐದು ಅಡುಗೆಮನೆ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಜನರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ವರದಿಗಳು
ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮೂಲೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು, ಔಷಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಇಲ್ಲಿಯೇ. ಆದರೆ 2025 ರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಹಲವಾರು ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಜನರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿವೆ.
ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ
ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ಕೆಲವು ಅಡುಗೆಮನೆ ವಸ್ತುಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೋವು ಅಥವಾ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆಂತರಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನಾವು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ 2025 ರಲ್ಲಿ ಜನರ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಆ ಐದು ಅಡುಗೆಮನೆ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
1. ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ತವಾ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್
ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಕುಕ್ವೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಲೇಪನವು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಷಕಾರಿ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ, ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗೀಚಿದ ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಕುಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖದ ಮೇಲೆ ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
2. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಟಲಿಗಳು
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಬಿಸಿ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ನೀರು ವಿಷಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೊಜ್ಜು, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫಲವತ್ತತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸ್ಟೀಲ್, ಗಾಜು ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ.
3. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ
ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಬ್ಬುಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಇದು ಹೃದ್ರೋಗ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಾಸಿವೆ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್-ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ.
4. ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಮಸಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮಿಶ್ರಣ
ಇಂದು ಬಳಸಲಾಗುವ ಅನೇಕ ಮಸಾಲೆಗಳು ಬಣ್ಣಗಳು, ಸಂರಕ್ಷಕಗಳು ಮತ್ತು ರುಚಿ ವರ್ಧಕಗಳಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸೇವನೆಯು ಹೊಟ್ಟೆ, ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ ಬಳಸಿ.
5. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗಳು
ಬಿಸಿ ಅಥವಾ ಹುಳಿ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದು ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ದೌರ್ಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಸ್ಟೀಲ್ ಅಥವಾ ಎರಕಹೊಯ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.