Sesame seeds benefits: ಎಳ್ಳನ್ನು ಚಳಿಗಾಲದ ಸೂಪರ್ಫುಡ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಳ್ಳು ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?, ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಳ್ಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು?, ಯಾವಾಗ ತಿನ್ನಬಾರದು?, ಯಾವ ರೋಗಗಳು ಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ? ಮುಂತಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ..
ಚಳಿಗಾಲ ಆರಂಭವಾದ ತಕ್ಷಣ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯರು ಮತ್ತು ಮುತ್ತಜ್ಜಿಯರು ಎಳ್ಳಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಳ್ಳು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಬೆಚ್ಚಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರು ಎಳ್ಳು ಪುಡಿ, ಲಡ್ಡುಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಳ್ಳನ್ನು ಚಳಿಗಾಲದ ಸೂಪರ್ಫುಡ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಎಳ್ಳು ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ಪ್ರತಿದಿನ ಎಳ್ಳು ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಎಳ್ಳು ರುಚಿಕರವಾಗಿದ್ದು, ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಬೆಚ್ಚಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದರ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಳ್ಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು?
ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಳ್ಳು ಬೆಚ್ಚಗಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ 1 ರಿಂದ 2 ಚಮಚ ಎಳ್ಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವಯಸ್ಕರು ಪ್ರತಿದಿನ 1 ರಿಂದ 2 ಚಮಚ (ಸುಮಾರು 10-15 ಗ್ರಾಂ) ಎಳ್ಳು ತಿನ್ನುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಳ್ಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ.
ಎಳ್ಳು ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿದೆ ಎರಡು ವಿಧ
ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು... ಯಾವ ಎಳ್ಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಎರಡೂ ಎಳ್ಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು
ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ತಿನ್ನಲು ಹಗುರವಾಗಿದ್ದು, ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭ. ಇವುಗಳ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು
ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ಬೀಜಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇವು ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದಿರಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇವುಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಟ್ಟ ಇರುವವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣವಿದ್ದು, ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಳ್ಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ತಿನ್ನಬಾರದು?
ಎಳ್ಳು ಬಿಸಿ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅಸಿಡಿಟಿ, ಮಧುಮೇಹ, ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಸಹ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ, ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ಎಳ್ಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಅಥವಾ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಳ್ಳು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಯಾವ ರೋಗಗಳು ಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ?
ಎಳ್ಳು ಯಾವುದೇ ರೋಗವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವು ದೇಹವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಎಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಶಿಯಂ ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಾರಿನ ಅಂಶವು ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶವು ರಕ್ತಹೀನತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಟಮಿನ್ ಇರುತ್ತದೆ?
ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಮತ್ತು ಬಿ-ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿಟಮಿನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇವು ಕಬ್ಬಿಣ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಶಿಯಂ, ಸತು, ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಫೋಲೇಟ್ನಂತಹ ಇತರ ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳಿನಿಂದಾಗುವ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?
ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅಲರ್ಜಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಅತಿಸಾರ. ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸೇರಿವೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ (ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅಪೆಂಡಿಸೈಟಿಸ್ನಂತಹ) ಇರುವವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವಾಗ ತೀವ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕರುಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸಬಹುದು.