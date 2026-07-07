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- ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಹಾಲು ಉಳಿದಿದೆಯೇ? ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ 6 ಸುಲಭ ಐಡಿಯಾಗಳಿವು
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಹಾಲು ಉಳಿದಿದೆಯೇ? ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ 6 ಸುಲಭ ಐಡಿಯಾಗಳಿವು
How to use leftover milk: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹಾಲು ಉಳಿಯುತ್ತದೆಯೇ? ಅದನ್ನು ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಎಸೆಯಲು ಹೊರಟಿದ್ದರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಡೆಯಿರಿ. ಹಳೆಯ ಅಥವಾ ಉಳಿದ ಹಾಲನ್ನು ನೀವು 6 ಸುಲಭ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ಎಲ್ಲಾ ಹಳೆಯ ಹಾಲು ಹಾಳಾಗಿರಲ್ಲ
ಎಲ್ಲಾ ಹಳೆಯ ಹಾಲು ಹಾಳಾಗಿರಲ್ಲ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಅಥವಾ ಒಂದು-ಎರಡು ದಿನ ಹಳೆಯದಾಗುವ ಹಾಲನ್ನು ಜನರು ಕುಡಿಯುವ ಬದಲು ನಿರುಪಯುಕ್ತ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಅದನ್ನು ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ನೇರವಾಗಿ ಸಿಂಕ್ಗೆ ಸುರಿಯುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಹಳೆಯ ಹಾಲು ಉಳಿದರೆ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗಾಗಿ . ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಹಳೆಯ ಹಾಲು ಹಾಳಾಗಿರಲೇಬೇಕು ಎಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ದುರ್ವಾಸನೆ, ಬೂಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಚರಂಡಿಗೆ ಸುರಿಯುವುದು ತರವಲ್ಲ.
6 ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಿಧಾನ
6 ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಿಧಾನ
ನೀವು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಆ ಹಾಲನ್ನು ಹಲವು ರುಚಿಕರ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತ ರೆಸಿಪಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಆಹಾರದ ಪೋಲಾಗುವಿಕೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಣವೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಅಥವಾ ಉಳಿದ ಹಾಲನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲು 6 ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಮಜ್ಜಿಗೆ
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಮಜ್ಜಿಗೆ
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು-ಎರಡು ದಿನದ ಹಳೆಯ ಹಾಲು ಇದ್ದರೆ, ಅದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು ಹಾಕಿ ಹೆಪ್ಪು ಹಾಕಲು (ಹೆಪ್ಪು ಹಾಕಲು ಇಡಿ) ಬಿಡಿ. ಮೊಸರು ಸಿದ್ಧವಾದಾಗ, ಅದನ್ನು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಹುರಿದ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ನುಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಸಿರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಒಂದು ವರದಾನವಿದ್ದಂತೆ. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹಳೆಯ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿ ದೇಸಿ ತುಪ್ಪ
ಹಳೆಯ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿ ದೇಸಿ ತುಪ್ಪ
ಹಳೆಯ ಹಾಲಿನಿಂದ ತೆಗೆದ ಕೆನೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ರುಚಿಕರವಾದ ದೇಸಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆನೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಒಣಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಘನ ಭಾಗಗಳು ಬೇರೆಯಾಗಲು ತೊಡಗುತ್ತವೆ. ಅದು ಚಿನ್ನದ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಸೋಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕೇಕ್ ಮತ್ತು ಬೇಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ
ಕೇಕ್ ಮತ್ತು ಬೇಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ
ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಕ್, ಮಫಿನ್, ಪ್ಯಾನ್ಕೇಕ್, ಕುಕೀಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೆಡ್ ತಯಾರಿಸುವುದಾದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆಯ ಹಾಲನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಬೇಕ್ ಮಾಡಿದ ತಿಂಡಿಗಳು ಮೃದುವಾಗುತ್ತವೆ (Soft) ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ರುಚಿಯೂ ಬರುತ್ತದೆ.
ಗ್ರೇವಿ ಮತ್ತು ಸೂಪ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ರೀಮಿಯಾಗಿಸಿ
ಗ್ರೇವಿ ಮತ್ತು ಸೂಪ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ರೀಮಿಯಾಗಿಸಿ
ಉಳಿದ ಹಾಲನ್ನು ವೈಟ್ ಗ್ರೇವಿ, ಪಾಸ್ತಾ ಸಾಸ್, ಸೂಪ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಕ್ರೀಮಿ ತರಕಾರಿ ಸಾರುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಆಹಾರದ ರುಚಿ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ (Texture) ಎರಡೂ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಹಾಲು ಹಾಳಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ.
ಪನೀರ್ ತಯಾರಿಸಿ
ಪನೀರ್ ತಯಾರಿಸಿ
ಹಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಡೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅನಿಸಿದರೆ, ಅದರಿಂದ ತಾಜಾ ಪನೀರ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಹಾಲನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆ ರಸ ಅಥವಾ ವಿನೆಗರ್ ಹಾಕಿ. ಹಾಲು ಒಡೆದ ನಂತರ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಒತ್ತಿ ಇಡಿ. ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಪನೀರ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೊಸರು ಹೆಪ್ಪು ಹಾಕಲು ಬಳಸಿ
ಮೊಸರು ಹೆಪ್ಪು ಹಾಕಲು ಬಳಸಿ
ಹಳೆಯ ಹಾಲಿನಿಂದ ಮೊಸರನ್ನು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೆಪ್ಪು ಹಾಕಬಹುದು. ಹಾಲನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು (ಹೆಪ್ಪು) ಬೆರೆಸಿ ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ತಾಜಾ ಮೊಸರು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ
ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ
ಹಾಲಿನಿಂದ ತೀವ್ರವಾದ ಹುಳಿ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೂಸ್ಟು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು, ಕುಡಿಯಲು ಅಥವಾ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಇನ್ನು ಸಹ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವ ಹಾಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿ.
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