Silver Chutney: ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೂದಿ, ಒಣಗಿದ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ವಿಶೇಷ ಚಟ್ನಿಯು ರಾಜಮನೆತನದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇದರ ಬೆಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಟ್ನಿಗಿಂತ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಟ್ನಿಯ ವಿಶೇಷತೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಒಂದು ಕೆಜಿ ಚಟ್ನಿಗೆ ₹70 ಸಾವಿರ
ಎಲ್ಲರೂ ಬಹುಶಃ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಬೆಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು, ರಾಜಮನೆತನದ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಅದರ ಶಾಹಿ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವ ಕೊತ್ತಂಬರಿ-ಪುದೀನ ಚಟ್ನಿಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಷ್ಟೇ ರಿಚ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ರಾಯಲ್ ಚಟ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೂದಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೂದಿ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರುಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಚಟ್ನಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು 60,000 ರಿಂದ 70,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಯಲ್ ಚಟ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಶಾಹಿ ಚಟ್ನಿಯ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ
ಈ ಶಾಹಿ ಚಟ್ನಿಯು ಜೈಪುರದ ಸಿಟಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ರಾಜಮನೆತನದ ಪಾಕಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಚಟ್ನಿ ಇದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಟ್ನಿಯ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯೆಂದರೆ, ಇದು ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಚಟ್ನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ರಾಜಮನೆತನದವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಚಟ್ನಿ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಚಟ್ನಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
ಈ ಚಟ್ನಿಯು ಯಾವುದೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಸಿರು ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೂದಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಟ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಸಾಲೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ, ಬಾದಾಮಿ, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಪಿಸ್ತಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಡ್ರೈ ಫ್ರುಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಟ್ಸ್ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸಹ ಈ ಚಟ್ನಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು
ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೈಪುರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಚಟ್ನಿ ಕೇವಲ ಖಾದ್ಯವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಭಾರತದ ರಾಜ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸಹ ಈ ಚಟ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.