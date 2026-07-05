Perfect Round Rotis: ಚಪಾತಿ ರೌಂಡಾಗಿ ಬರುವ ಬದಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ನಕ್ಷೆಯಂತೆ ಆಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹೂವಿನಂತೆ ಅರಳುವ, ಮೃದುವಾದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಚಪಾತಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಒಂದು ಕಲೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ನೀವೂ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ರೌಂಡಾದ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ರೌಂಡಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ಚಪಾತಿ ಮಾಡುವುದು ನೋಡಲು ಸುಲಭವೆಂದು ಕಂಡರೂ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ತಿಳಿಯದಿದ್ದಾಗ ಚಪಾತಿ ಗೋಲಾಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಬದಲು ಅಂಕುಡೊಂಕಾಗಿ ಅಥವಾ ದೇಶದ ನಕ್ಷೆಯಂತೆ ಕಾಣತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಇದರಿಂದ ಅನೇಕರು ಮುಜುಗರ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಸುವುದು, ಸಮಾನ ಗಾತ್ರದ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಲಟ್ಟಿಸುವಾಗ ಹಗುರವಾದ ಕೈಯಿಂದ ತಿರುಗಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಚಪಾತಿ ಅಥವಾ ರೊಟ್ಟಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ಗೋಲಾಕಾರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದಲೇ ಈ ಕಲೆ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.

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ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿ

ತಿನ್ನುವಾಗ ಚಪಾತಿಯ ಆಕಾರ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಗೋಲಾಕಾರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದುಂಡಾದ ಚಪಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಾರದೇ ಹೋದಾಗ ಕೀಳರಿಮೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ರೌಂಡಾಗಿರುವ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸುವುದು, ಸಮಾನ ಗಾತ್ರದ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಲಟ್ಟಿಸುವಾಗ ಹಗುರವಾದ ಕೈಯಿಂದ ತಿರುಗಿಸುವ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಚಪಾತಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.

ಹಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಸಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ

ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸುವಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅದರ ಸಮತೋಲನ. ನೀವು ಚಪಾತಿ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗುವವರೆಗೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕಲಸಿ. ಹಿಟ್ಟು ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರಾಗಬಾರದು ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ಹಿಟ್ಟು ಅತಿಯಾಗಿ ಮೃದುವಾಗಿದ್ದರೆ ಲಟ್ಟಿಸುವಾಗ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಕಾರ ಕೆಡುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಚಪಾತಿ ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲಸಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 15-20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಮೃದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು (flexible) ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಚಪಾತಿ ಲಟ್ಟಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾಡುವುದು ಎರಡೂ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.

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ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ

ಅಂದಹಾಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರಿನ ಬದಲು ಬಿಸಿ ನೀರು, ಹಾಲು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇದು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಚಪಾತಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾಲು ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಚಪಾತಿಯ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬದಲಿಗೆ ಒದ್ದೆಯಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಡಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಿ. ಸುಮಾರು 15-20 ನಿಮಿಷಗಳ ಈ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಚಪಾತಿ ಲಟ್ಟಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೀಗೆ ಲಟ್ಟಿಸಿ

ದುಂಡಾದ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಲು ಮೊದಲು ಹಿಟ್ಟಿನ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೋಲಾಕಾರಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಚಪ್ಪಟೆ ಮಾಡಿ, ಇದರಿಂದ ಲಟ್ಟಿಸುವಾಗ ಅದು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಲಟ್ಟಣಿಗೆಯನ್ನು ಹಗುರವಾದ ಕೈಯಿಂದ ಚಲಿಸುತ್ತಾ ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಆಂಟಿ-ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ (ಗಡಿಯಾರದ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ) ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾ ಇರಿ. ಇದರಿಂದ ಚಪಾತಿ ಮಣೆಯ ಮೇಲೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹರಡಿ ಗೋಲಾಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಲಟ್ಟಿಸಿದ ನಂತರ ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಮಗುಚಿ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಿಂದಲೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಲಟ್ಟಿಸಿ. ಸರಿಯಾದ ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಕೈಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಗೋಲಾಕಾರವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತೆಳುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ.

ತೆಳುವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಉಬ್ಬಲ್ಲ

ಉಬ್ಬಿದ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ಚಪಾತಿ ತಯಾರಿಸಲು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಲಟ್ಟಿಸುವಾಗ ಅತಿಯಾಗಿ ತೆಳುವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಉಬ್ಬಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒಣ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೂಡ ಚಪಾತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಚಪಾತಿಯನ್ನು ತವದ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವಾಗ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಒಂದು ಬದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂದ ನಂತರ, ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಇದರ ನಂತರ ಉರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಒತ್ತಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಚಪಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹಬೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಅದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಉಬ್ಬುತ್ತದೆ.