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- Gen Z Best Drinks: ಬೆಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು 'ಜೆನ್ ಜಿ' ಮೆಚ್ಚುವ ಸೂಪರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇವೇ ನೋಡಿ!
Gen Z Best Drinks: ಬೆಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು 'ಜೆನ್ ಜಿ' ಮೆಚ್ಚುವ ಸೂಪರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇವೇ ನೋಡಿ!
ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಊತ ಮತ್ತು ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೂರವಿಡಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ!
ದಿನನಿತ್ಯದ ಡಯಟ್
ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಊತ ಮತ್ತು ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೂರವಿಡಬಹುದು.
ಕೃತಕ ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ
ಈ ಪಾನೀಯಗಳಿಗೆ ಕೃತಕ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ഒഴിവാಕಿ. ಬದಲಾಗಿ ಜೇನುತುಪ್ಪದಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ತಯಾರಿಸಲು ಬಹಳ ಸುಲಭ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದೇ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ.
ಸೌತೆಕಾಯಿ - ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ ವಾಟರ್
ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಪುದೀನಾ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ನೀರು ಬಾಯಾರಿಕೆ ನೀಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಟಾರ್ಟ್ ಚೆರ್ರಿ ಸ್ಪ್ರಿಟ್ಜರ್
ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸದ ಚೆರ್ರಿ ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆರಸ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದು ಸ್ನಾಯುಗಳ ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಡ್ರಿಂಕ್.
ಪುದೀನಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ
ಆ್ಯಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಗ್ರೀನ್ ಟೀಗೆ ಪುದೀನಾ ಎಲೆ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆರಸ ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು ಮತ್ತು ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡಲು ಬೆಸ್ಟ್.
ಶುಂಠಿ-ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ನೀರು
ಶುಂಠಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ 10 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆರಸ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಮೈಕೈ ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು 5 ಬೆಸ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್
ದಿನನಿತ್ಯದ ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಊತ ಮತ್ತು ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೂರವಿಡಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ!
ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಟೀ
ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿರುವ 'ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್' ಅಂಶ ದೇಹದ ಊತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಸಿ ಕುಡಿದರೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು 5 ಬೆಸ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್
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