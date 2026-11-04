Ferment idli batter in winter: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ-ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಹುದುಗು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದೇ ಸೋಡಾ ಅಥವಾ ಈನೋ ಬಳಸದೆ, ಕೇವಲ 4-5 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಮೃದುವಾಗಿ ಉಬ್ಬಿ ಬರಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ದೇಸಿ ಟ್ರಿಕ್!
ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆಗಳು ರುಚಿಕರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹುದುಗು ಬಂದರೆ (Ferment ಆದರೆ) ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ (Gut Health) ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬಿ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆದರೆ, ಚಳಿಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಾತಾವರಣ ತಂಪಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಹುದುಗು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ವಾತಾವರಣವಿಲ್ಲದೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಇಟ್ಟರೆ ಅದರ ರುಚಿ ಕೆಟ್ಟು ಹುಳಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈನೋ (Eno) ಅಥವಾ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಬಳಸುವ ಬದಲು, ಕೇವಲ 4-5 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಉಬ್ಬಿ ಬರಲು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ದೇಸಿ ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪದ ಬತ್ತಿಯ ದೇಸಿ ಟ್ರಿಕ್
ಹೌದು. ಹಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಹುದುಗು ಬರಲು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ (ಪಾನ್ ಎಲೆ) ಹಾಕುವ ವಿಧಾನ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೇವಲ ಎಲೆ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಲದು, ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ
ಮೊದಲು ನೆನೆಸಿದ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಇಡ್ಲಿ/ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಟ್ಟು ಉಬ್ಬಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರಲು ಜಾಗವಿರುವಂತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಕಿರಿದಾದ ಬಾಯಿಯುಳ್ಳ ಪಾತ್ರೆಗೆ (ಹಂಡೆ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆ) ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ.
ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಮತ್ತು ದೀಪ
ಈಗ ಆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾದ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ಇಡಿ. ನಂತರ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿದ ಹತ್ತಿಯ ಬತ್ತಿಯನ್ನು (ದೀಪದ ಬತ್ತಿ) ಆ ಎಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ (ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ).
ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ
ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ. ಸುಮಾರು 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಆ ದೀಪ ಒಳಗೆ ಉರಿಯಲು ಬಿಡಿ, ನಂತರ ಅದು ತಾನಾಗಿಯೇ ನಂದಿಹೋಗುತ್ತದೆ (ಅಥವಾ ನಂದಿಸಿ). ಇದರಿಂದ ಪಾತ್ರೆಯೊಳಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿಡಿ
ದೀಪ ಆರಿದ ನಂತರವೂ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆಯೇ ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ಟು, ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ.
ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಡ್ರಾಯರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ಜಾಗಗಳೂ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಡ್ರಾಯರ್ ಅಥವಾ ಕಪಾಟಿನ ಒಳಗೆ (ಬೆಚ್ಚಗಿರುವ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ) ಇಡಿ.
ಫಲಿತಾಂಶ
ಆ ಡ್ರಾಯರ್ನ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ವಾತಾವರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ 4 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಿ (ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ) ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಈನೋ ಅಥವಾ ಸೋಡಾ ಬಳಸದೆಯೇ ನೀವು ಹೂವಿನಂತಹ ಮೃದುವಾದ, ಸ್ಪಂಜಿನಂಥ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಹಿಟ್ಟು ಉಬ್ಬಿದ ನಂತರ ಆ ಎಲೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
4 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಮೇಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಮತ್ತು ಸುಟ್ಟ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆ ಎಲೆಯನ್ನು ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಲಸಬೇಡಿ. ಎಲೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಹಿಟ್ಟಿನ ರುಚಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣವಾಗಲಿ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದ ನಂತರ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ, ಎಂದಿನಂತೆ ಮೃದುವಾದ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ನೆನಪಿರಲಿ.. ಈ ವಿಧಾನ ಬಳಸುವಾಗ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ
ಈ ದೇಸಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಪಾತ್ರೆಯೊಳಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ, ಬದಲಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ದೀಪ ಉರಿಯುವಾಗ ಪಾತ್ರೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತವಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ, ಹಿಟ್ಟಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇಡುವ ಕಿಚನ್ ಡ್ರಾಯರ್ ಅಥವಾ ಕಪಾಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆ, ಹಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಕೀಟಗಳ ಕಾಟವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.