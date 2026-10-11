ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಉಪವಾಸವನ್ನೂ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉಪವಾಸವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸದೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ!
ನವರಾತ್ರಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಈ 5 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ; ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ!
ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಉಪವಾಸವನ್ನೂ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉಪವಾಸವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ತಲೆನೋವು, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
1. ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ
ಉಪವಾಸದ ವೇಳೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದ್ರವ ಸೇವಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಸುಸ್ತು, ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ತಲೆಸುತ್ತುವಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪವಾಸದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀರು, ಎಳನೀರು ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸದ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿ.
2. ಉಪವಾಸ ಮುರಿದಾಗ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಡಿ
ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹಸಿದಿದ್ದು ನಂತರ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಅಜೀರ್ಣ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಉಪವಾಸ ಮುರಿಯುವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ, ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
3. ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿ
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಸಾಬುದಾನ ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸುವ ಬದಲು ಹಣ್ಣುಗಳು, ಮೊಸರು, ಹಾಲು, ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಇತರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೋಟೀನ್, ನಾರಿನಾಂಶ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುವಂತೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಯೋಜಿಸಿ.
4. ನಿದ್ರೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ
ಉಪವಾಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡದೆ ಅತಿಯಾದ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
5. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ
ಮಧುಮೇಹ, ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಇತರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದವರು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬಾರದು. ಔಷಧಿ ಸೇವಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನವರಾತ್ರಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಭಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ. ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ತೀವ್ರ ತಲೆಸುತ್ತುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಉಪವಾಸ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸದೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.