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- BANANA: ಬಾಳೆಕಾಯಿ-ಬಾಳೆಹಣ್ಣು: ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್? ಯಾರು ಯಾವುದನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು?
BANANA: ಬಾಳೆಕಾಯಿ-ಬಾಳೆಹಣ್ಣು: ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್? ಯಾರು ಯಾವುದನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು?
ಹಸಿರು ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವಾಗ ಅದರೊಳಗಿನ ಪಿಷ್ಟವು ಕ್ರಮೇಣ ಸಕ್ಕರೆಯಂಶಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಣ್ಣಾದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಿನ್ನಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬಾಳಿಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ನೋಡಿ..
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬೇಕೋ, ಬಾಳೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನಬೇಕೋ? ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ?
ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಈ ಹಣ್ಣು ರುಚಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಬಾಳೆಯನ್ನು ಹಣ್ಣಾದ ನಂತರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಾಯಿಯಾಗಿರುವಾಗಲೂ ವಿವಿಧ ಅಡುಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ, ಸಾಂಬಾರ್, ಚಿಪ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಖಾದ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಊಟದ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಸಸ್ಯದಿಂದ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ? ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ಬಾಳೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನಬೇಕೇ? ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವವರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಸಹಕಾರಿ!
ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದು ಬೇಯಿಸಿ ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ಅಡುಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಕಾಯಿಯಿಂದ ಸಾಂಬಾರ್, ಪಲ್ಯ, ಕೂಟು, ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಚಿಪ್ಸ್, ಕಟ್ಲೆಟ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ಬಾಳೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪಿಷ್ಟ (Complex Starch) ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ನಾರಿನಂಶ (Dietary Fiber) ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಶಗಳು ಹೊಟ್ಟೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ತುಂಬಿರುವ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಪದೇಪದೇ ಹಸಿವಾಗುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು. ಬಾಳೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿರೋಧಕ ಪಿಷ್ಟ (Resistant Starch) ಕರುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಇದು ನೆರವಾಗಬಹುದು.
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಬಾಳೆಕಾಯಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಿತವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದು ಚಿಪ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬೇಯಿಸಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಖಾದ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತ?
ಬಾಳೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಷ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಗಿಂತ ಇದರ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ (Glycemic Index) ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ವೇಗದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದರೆ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ತಿಂದರೆ ಮಧುಮೇಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ.
ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ತಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ, ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಾಳೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನವೂ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಹಾರ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಆಹಾರ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ತಕ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾದರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬೆಸ್ಟ್!
ಹಸಿರು ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವಾಗ ಅದರೊಳಗಿನ ಪಿಷ್ಟವು ಕ್ರಮೇಣ ಸಕ್ಕರೆಯಂಶಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಣ್ಣಾದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಿನ್ನಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸುವ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಸಿವಾದಾಗ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದು ನೇರವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು.
ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವವರು ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಆಟದ ಮಧ್ಯೆ ಆಯಾಸವಾದಾಗ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮದ ನಂತರ ಶಕ್ತಿ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ (Potassium), ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಾರಿನಂಶವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಹಣ್ಣಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು, ವಯಸ್ಕರು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೇಕ್, ಸ್ಮೂದಿ, ಮಿಲ್ಕ್ಶೇಕ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಿಹಿತಿನಿಸುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ?
ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಬೀಜಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳ ಜೊತೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ತಿಂದರೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯೂ ಮುಖ್ಯ.
ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ, ಹಣ್ಣಿನ ಪಕ್ವತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?
ಅಂದಹಾಗೆ, ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಎರಡೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿರುವ ಅನುಭವ ಬೇಕಾದರೆ, ನಾರಿನಂಶ ಮತ್ತು ನಿರೋಧಕ ಪಿಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ತ್ವರಿತ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾದಾಗ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದು, ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣದಂತಹ ಗುರಿಗಳಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಹೀಗಾಗಿ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಎಂದು ಒಂದನ್ನೇ ಉತ್ತಮವೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಜಾಣತನ.
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