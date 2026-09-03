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- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗ + ಮಾಳವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ, ನಾಳೆ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸುರಿಮಳೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗ + ಮಾಳವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ, ನಾಳೆ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸುರಿಮಳೆ
Krishna Janmashtami ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿಯಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಗ್ರಹ ಸಂಯೋಜನೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು.
ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ
ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮದಿನವಾದ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿರುವ ಈ ದಿನದಂದು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳು ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಈ ದಿನ ಚಂದ್ರನು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛನಾಗಿದ್ದರೆ, ಗುರು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ 'ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗ' ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನದೇ ಮನೆಯಾದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನು ತನ್ನದೇ ರಾಶಿಯಾದ ತುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದು ಕೂಡಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ 'ಮಾಳವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ'ದ ಫಲಗಳು ಸಿಗಬಹುದು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಬುಧ ಸೇರುವುದರಿಂದ 'ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ'ವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಸ್ಥಾನಗಳು 'ನವಪಂಚಮ ಯೋಗ'ಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಅನೇಕ ಶುಭ ಗ್ರಹ ಸಂಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತೆ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಹಣಕಾಸು, ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವದಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಲಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಈ ಸಮಯವು ಹೊಸ ಆರಂಭಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೈಗೂಡಬಹುದು. ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ.
ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮನ್ನಣೆಯೂ ಸಿಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಹಣ ಕೈಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಆದರೂ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಲಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಸಮಯವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ತಿರುವು ನೀಡಬಹುದು. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಕೆಲಸ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣದಿಂದ ಆದಾಯ ಬರಬಹುದು.
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದರೂ, ಅದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ 'ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ'ವು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರಲಿದೆ.
ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಥವಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೀವು ಹೊಸ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಚಯಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿವೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ದಿನದಂದು ಚಂದ್ರನು ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಮೂಲಕ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು.
ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು. ಸಂಗಾತಿಯ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಠಿಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬಹುದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯು ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಶುಕ್ರನು ತನ್ನದೇ ರಾಶಿಯಾದ ತುಲಾದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ 'ಮಾಳವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ'ದ ಫಲ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು, ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸದೆ, ಸರಿಯಾದ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಇದ್ದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ.