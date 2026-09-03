ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರಿಂದ ಬುಧನ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯಿಂದ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ರಾಶಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ! ಶುಭ, ಯಶಸ್ಸು
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2026 ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ತನ್ನ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯಾದ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ಆದಾಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಯಾವ ಫಲ?
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Image Credit : ChatGPT
ಬುಧ ಗ್ರಹ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2026 ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ತನ್ನ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯಾದ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬುಧನನ್ನು ಜ್ಞಾನ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ವಾಗ್ಮಿತೆ, ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗಮನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು
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Image Credit : Gemini
ಮಿಥುನ, ಕನ್ಯಾ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿ
- ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲಿವೆ.
- ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಿರಿ.
- ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬಡ್ತಿ (Promotion) ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
- ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ತಾವು ಬಯಸಿದ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ದೊರೆಯಬಹುದು.
- ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರ ಪರಿಚಯವಾಗಲಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮಗಳು (Joint ventures) ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.
- ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
- ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
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Image Credit : Asianet News
ವೃಷಭ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
- ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮೂಡಲಿವೆ.
- ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.
- ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಣ ಕೈಸೇರುವ (ನಗದು ಹರಿವು) ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
- ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡಲಿವೆ.
- ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವಿರುವ (High-risk) ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಕ್ಷೇಮ.
- ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಉಳಿತಾಯದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
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ಮೇಷ, ವೃಷಭ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿ
- ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಚಿಂತನಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
- ಕಷ್ಟಕರವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
- ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ.
- ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಲಿದ್ದಾರೆ.
- ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುರಿಗಳತ್ತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಸಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
- ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಬಹುದು.
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Image Credit : Asianet News
ಕರ್ಕ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿ
- ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
- ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
- ಮದುವೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ.
- ವ್ಯವಹಾರದ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಲಿದೆ.
- ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
- ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಳೆದೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಸಂವಹನದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಿದರೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
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