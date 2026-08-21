ಶನಿ-ಬುಧ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ರೇವತಿ ಪೊಕ್ಕಿಶಂ ಯೋಗ: 4 ರಾಶಿಗೆ ಗುಪ್ತ ನಿಧಿ, ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ
ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು 'ರೇವತಿ ಪೊಕ್ಕಿಶಂ ಯೋಗ'ವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಗುಪ್ತ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣದ ಲಾಭವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ 4 ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಲ ಪಡೆದು, ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ರೇವತಿಯು ಗುಪ್ತ ನಿಧಿ, ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ
ಕಾಲಚಕ್ರದ ಕೊನೆಯ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ರೇವತಿಯು ಗುಪ್ತ ನಿಧಿ, ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣದ ಲಾಭದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಕರ್ಮಕಾರಕನಾದ ಶನಿ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದಾಗ, ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ತಡವಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ನೆರವೇರಿ, ಖಜಾನೆಯಂತೆ ಸಂಪತ್ತು ಹರಿದುಬರಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ರೇವತಿ ಪೊಕ್ಕಿಶಂ ಯೋಗದಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಲಿರುವ ಆ 4 ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧರ ನೇರ ಪ್ರಭಾವವು ಭಾರಿ ಧನಲಾಭವನ್ನು ತರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ರಾಶ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾದ ಬುಧನ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಇರುವುದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರವು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ಶನಿ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ತಿರುವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿದ್ದ ಗೊಂದಲಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮೂಡಲಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಶುಕ್ರನ ಆಧಿಪತ್ಯವಿರುವ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ರೇವತಿ ಪೊಕ್ಕಿಶಂ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಹಣದ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದ ಆಸ್ತಿ, ವಾಹನ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗ ಖಚಿತವಾಗಿ ಕೂಡಿಬರಲಿದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿವೆ.
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