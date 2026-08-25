ಕೇತು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಗುರು ಪ್ರವೇಶ; ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕುಬೇರ ಯೋಗ, ದುಡ್ಡಿನ ಸುರಿಮಳೆ
ಗುರು ಸಂಚಾರ: ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಕಾರಕನಾದ ಗುರು ಗ್ರಹವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಶ್ಲೇಷಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರಂದು, ಗುರುವು ಕೇತುವಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಘಾ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕುಬೇರ ಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಹಣಕಾಸಿನ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ.
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ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಗುರು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ 5ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಲಿದೆ. ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
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ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಮಘಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ 2ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತೀರಿ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ.
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Image Credit : CHATGPT
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಗುರು ಗ್ರಹವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಲಗ್ನ ಭಾವವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲವಾಗಿದೆ. ಆಕಸ್ಮಿಕ ಧನಲಾಭ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
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ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಗುರು ತುಲಾ ರಾಶಿಯ 11ನೇ ಮನೆಗೆ (ಲಾಭ ಸ್ಥಾನ) ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭಾರಿ ಲಾಭ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ.
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Image Credit : Asianet News
ಧನು ರಾಶಿ
ಮುಂಬರುವ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತೀರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
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