ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಂದು 'ನವ ಪಂಚಮ ಯೋಗ'ವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3:39 ಕ್ಕೆ, ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಪರಸ್ಪರ 5 ಮತ್ತು 9 ನೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ವಿಶೇಷ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿ 'ನವ ಪಂಚಮ ಯೋಗ'ವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಂಚಾಂಗವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3:39 ಕ್ಕೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಪರಸ್ಪರ 5 ಮತ್ತು 9 ನೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ನವ ಪಂಚಮ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಹಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು. ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹಣ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಸೂಚನೆಗಳೂ ಇವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗಬಹುದು. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವಾಗ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಈ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ವೃತ್ತಿಪರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೋಚರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಉಳಿತಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮೀನ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನವು ಕೆಲಸದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವತ್ತ ಸಾಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನಶೀಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಸ್ಥಿರವಾದ ಆದಾಯದ ಹಾದಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಿಂತೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಕ್ಕರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಬಂಧವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಸ್ಥಾನವು ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅನುಭವಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಲಹೆಗಳು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಫಲ ನೀಡಬಹುದು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವು ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನವು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗ, ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಮೇಲಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾರರಿಂದ ನೀಡಲಾಗುವ ಸಲಹೆಯು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಆದೇಶಗಳು ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಯೋಜಿಸಲಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಬಹುದು.