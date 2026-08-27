ಜಾತಕದಲ್ಲಿ 5 ಮತ್ತು 9ನೇ ಮನೆ ಪ್ರಭಾವ; ಪ್ರೀತಿಸಿದವರೇ ಬೇಕು, 5 ರಾಶಿಗಳ ಪ್ರೇಮದ ಹಠ
ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳು ತಾವು ಪ್ರೀತಿಸಿದವರನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಹಠ ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ. 5 ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಮತ್ತು 9ನೇ ಮನೆಯ ಪ್ರಭಾವವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೀತಿಸಿದವರನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಹಠ!
ಮದುವೆ ಅಂತ ಒಂದಾದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೀತಿಸಿದವರ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ! ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಮದುವೆಯೇ ಆಗದೆ ಸನ್ಯಾಸಿಯಂತೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಠ ಹಿಡಿಯೋ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ರಾಶಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಬುಧನ ಆಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೈಚಾರಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಸ್ನೇಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಇವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ದೃಢತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ, ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮದುವೆಯಾಗುವುದನ್ನೇ ಒಂದು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮಂಗಳನ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ತಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವರನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯಾವುದೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಇವರು ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವನ್ನೇ ಆಗುತ್ತಾರೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಶನಿಯ ಆಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗಳಿಗಿಂತ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಿಂತನೆಯುಳ್ಳ ಇವರು, ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದವರನ್ನು ತಾವೇ ಹುಡುಕಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಪ್ರೀತಿಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ, ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನೇ ಕೈಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
5 ಮತ್ತು 9ನೇ ಮನೆಯ ಪ್ರಭಾವ
ಜಾತಕದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಮನೆ (ಪ್ರೀತಿ ಸ್ಥಾನ) ಮತ್ತು 9ನೇ ಮನೆ (ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಾನ) ಅಧಿಪತಿಗಳು ಶುಕ್ರ ಅಥವಾ ಮಂಗಳನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದಾಗ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವು ಖಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ: ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಯಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಹಠವನ್ನು ಕೋಪದಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ, ಅವರ ಇಷ್ಟವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುವುದೇ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ.
Disclaimer: ಇದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ದೃಢೀಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಬಳಕೆದಾರರು ಇವನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.