ಬಂಪರ್ ಯೋಗ, 2026ರಲ್ಲಿ ಕಾರು + ಬಂಗ್ಲೆ ಖರೀದಿಸುವ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿ
2026ರ ಗ್ರಹಗಳ ಗೋಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಾರು, ಹೊಸ ವಾಹನ, ಮನೆ, ಜಮೀನು ಅಥವಾ ಬಂಗ್ಲೆ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗ ಕೂಡಿಬರಲಿದೆ? ಗುರು, ಶನಿ, ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅದೃಷ್ಟ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
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Image Credit : Asianet News
2026ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ
2026ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿವೆ. ಗುರು ಗ್ರಹವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚನಾಗುವುದು, ಶನಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದು, ರಾಹು-ಕೇತುಗಳ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಜಾತಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಜೂನ್ 2, 2026ರಿಂದ ಗುರು ಕರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚನಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರಂದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶನಿ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನ, ಮನೆ, ಜಮೀನು, ಬಂಗ್ಲೆ ಖರೀದಿಗೆ 4ನೇ ಮನೆ, ಅದರ ಅಧಿಪತಿ, ಶುಕ್ರ, ಮಂಗಳ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು ಗೋಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 4ನೇ ಮನೆ ವಾಹನ, ಮನೆ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸುಖ ಜೀವನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಧನ ಸ್ಥಾನವಾದ 2ನೇ ಮನೆ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಸ್ಥಾನವಾದ 11ನೇ ಮನೆ ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
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Image Credit : Asianet News
ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ
ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ 2026ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಚಂದ್ರನ ಆಧಿಪತ್ಯವಿರುವ ಈ ನಕ್ಷತ್ರವು ಸುಖಭೋಗದ ಜೀವನ, ಸೌಕರ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಗುರುವಿನ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಂಚಾರವು ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರು, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಅಥವಾ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಆಸೆಗೆ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬಹುದು.
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Image Credit : Asianet News
ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ
ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ 2026ರ ಗುರು ಗೋಚಾರವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುರು ಗ್ರಹವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚನಾಗುವ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬ, ಮನೆ, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಜಾತಕದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಮನೆ ಬಲವಾಗಿದ್ದು, ದಶಾ-ಭುಕ್ತಿಯೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಹೊಸ ಮನೆ ಖರೀದಿ, ಮನೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗ ಕೂಡಿಬರಬಹುದು.
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Image Credit : Asianet News
ಅನುರಾಧಾ ನಕ್ಷತ್ರ
ಅನುರಾಧಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ 2026ರಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಬದಲು, ಯೋಜಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರು, ಹೊಸ ವಾಹನ, ಮನೆ ನಿವೇಶನ ಅಥವಾ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಈಡೇರಬಹುದು.
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Image Credit : Asianet News
ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದ
ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದು ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುವ ಸಮಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಶನಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದರೂ, ಸ್ಥಿರವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಗ್ರಹವೆಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಕ್ಷಣದ ಲಾಭವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಬದಲು, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಮನೆ, ಜಮೀನು ಅಥವಾ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗ ಕೂಡಿಬರಬಹುದು.
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Image Credit : Asianet News
ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರ
ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ 2026ರಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಹಿತ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಮನೆ, 4ನೇ ಮನೆ ಮತ್ತು 11ನೇ ಮನೆಗಳು ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಹೊಸ ಕಾರು, ಮನೆ ಬಳಕೆಯ ವಾಹನ ಅಥವಾ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬಹುದು.
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