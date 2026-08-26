ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕಾದಿದೆ ಕಂಟಕ, ಸಮಸಪ್ತಕ ಯೋಗದಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಎಚ್ಚರ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಸಮಸಪ್ತಕ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧಿ ಗ್ರಹ ಈ ಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಲಿದೆ.
ಸಮಸಪ್ತಕ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧಿ ಗ್ರಹಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಎದುರುಬದುರಾದಾಗ, ಅಂದರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಿದಾಗ ಸಮಸಪ್ತಕ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದರೂ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸವಾಲುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಬರುವ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:58ಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನೇರ ಎದುರಾಗಿ ಶನಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಮಸಪ್ತಕ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಚಲಿಸುವವರೆಗೂ ಈ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ಹಣ, ಕೆಲಸ, ಕುಟುಂಬ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಮಸಪ್ತಕ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಉಂಟಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವಸರದ ನಿರ್ಧಾರ ಬೇಡ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಬಾರದು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಸಾಧಕ-ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಅಥವಾ ವಾಗ್ವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಖರ್ಚುಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಉಳಿತಾಯದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದಿನಲ್ಲಿ ಗಮನ சிதறದಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸವಾಲು ಬಂದರೂ ಧೈರ್ಯಗೆಡದೆ ಎದುರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ನೆರವೇರದೆ ಇರಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ನಂಬದೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ವಾದ-ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗದಂತೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ-ಶನಿ ಎದುರುಬದುರಾಗಿರುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸವಾಲಾಗಿರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದವರು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕುಸಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಶತ್ರುಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೇಡ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಸರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಸೂರ್ಯನು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಮಸಪ್ತಕ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ ನೇರವಾಗಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ವಾಗ್ವಾದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಅವಸರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.