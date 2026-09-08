Raja yoga: ವಿಷ್ಣು-ಗುರು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಯೋಗ, ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್ ರಾಜಯೋಗ
Samrajya Yoga: ಬರುವ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಗುರು ಗ್ರಹವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ತೇಜಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 'ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಯೋಗ'ವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಯೋಗ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜನಾದ ಗುರು, ರಾಜ ಗ್ರಹವಾದ ಸೂರ್ಯನ ಅಧಿಪತ್ಯವಿರುವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದಾಗ 'ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಯೋಗ' ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಚಲವಾದ ಅಧಿಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಧನಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆ ಇವರ ಜೀವನವನ್ನು ರಾಜವೈಭೋಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗದಿಂದ ರಾಜಯೋಗ ಪಡೆಯಲಿರುವ ಆ 3 ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಮೇಷ - ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ 5ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಲಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಹೊಸ ಅಧಿಕಾರಯುತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ
ಸಿಂಹ - ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಗುರುವಿನ ಮಹಾ ರಾಜಯೋಗ
ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಗುರು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರುತ್ತದೆ. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಯೋಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು: ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡಿಬರುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳದ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ.
ಧನು - ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಾನದ ಗುರುದಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ
ಧನು ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಗುರುವೇ 9ನೇ ಮನೆಯಾದ ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ನೀವು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ: ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮೇಲಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಧನಲಾಭ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಿ ಜೀವನವನ್ನು ರಾಜವೈಭೋಗದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.