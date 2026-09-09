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- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:53 ಕ್ಕೆ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ, ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ + ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಬಂಗಾರ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:53 ಕ್ಕೆ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ, ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ + ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಬಂಗಾರ
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಯೋಗವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿದ್ದು, ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ
ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ
ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:53 ಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬುಧ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧದ ಸಂಯೋಗವು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26, 2026 ರವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಆಗ ಬುಧನು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ತಾರ್ಕಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಕುಶಾಗ್ರಮತಿಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.
ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಬಹುದು.
ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತೆ ವೇಗ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿದಂತೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು.
ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ, ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಸೂಕ್ತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸುಧಾರಣೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ.
ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪಾವತಿಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಮುಖ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಈ ಯೋಗವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಚಿಂತನಶೀಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ತಂತ್ರವು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ, ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಇದು ಸಕಾಲವಾಗಿರಬಹುದು.