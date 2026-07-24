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- Antilia House: ಬೆಳ್ಳಿ ಬಾಗಿಲು, ಕಲ್ಲಿನ ಕೆತ್ತನೆ – ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಆಂಟಿಲಿಯಾ ದೇವರ ಮನೆ ತೋರಿಸಿದ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ
Antilia House: ಬೆಳ್ಳಿ ಬಾಗಿಲು, ಕಲ್ಲಿನ ಕೆತ್ತನೆ – ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಆಂಟಿಲಿಯಾ ದೇವರ ಮನೆ ತೋರಿಸಿದ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ
Nita Ambani : ಆಂಟಿಲಿಯಾ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಿದೆ. ಭವ್ಯ ಬಂಗಲೆಯೊಳಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವ ಆಸಕ್ತಿ ಜನರಿಗಿದೆ. ಈಗ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಜಾಗವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವದ ದುಬಾರಿ ಮನೆ
ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯವರ ನಿವಾಸ ಆಂಟಿಲಿಯಾ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಖಾಸಗಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 27 ಮಹಡಿಗಳ ಈ ಭವ್ಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಆಂಟಿಲಿಯಾ ಒಳಗೇನಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುತೂಹಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದೆ. ಆಗಾಗ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಕೆಲ
ದೇವರ ಮನೆ ತೋರಿಸಿದ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ
ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಾಗ ಅವರ ಮನೆಯ ಕೆಲ ವಿಡಿಯೋ, ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಭಾಗವಾದ ಭವ್ಯ ದೇವರ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲೀನರಾಗಿರುವ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಬಾಗಿಲು
ದೇವರ ಕೋಣೆಯ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕೆತ್ತನೆಯ ಭವ್ಯ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಒಳಗೆ ಬಿಳಿ ಸಂಗಮರ್ಮರದ ನೆಲ, ದೊಡ್ಡ ಜೂಮರ್, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆತ್ತನೆಯ ಸ್ತಂಭಗಳು ಹಾಗೂ ಹೂಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಫೋಟೋ ದೈವಿಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕಲೆಯ ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಜನೆ
ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣ, ಕಮಲದ ಹೂಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಭವ್ಯ ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳು ಅಲಂಕರಿಸಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರವೂ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಜಮನೆತನದಂತೆ ಕಾಣುವ ಒಳಾಂಗಣ
ಬೆಳ್ಳಿ ಹೊಳಪಿನ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸೋಫಾಗಳು, ಕಲಾತ್ಮಕ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಆಕರ್ಷಕ ಮಾರ್ಬಲ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಯಲ್ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಆಂಟಿಲಿಯಾಗೆ ಅರಮನೆಯ ಮೆರುಗು ನೀಡಿವೆ.
ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿಯ ರಾಯಲ್ ಲುಕ
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಗೋವು ಮತ್ತು ಕಮಲದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿರುವ ಐವರಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ವಜ್ರಾಭರಣಗಳು, ಗುಲಾಬಿ ಹೂಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಜಡೆ ಹಾಗೂ ಸರಳ ಮೇಕಪ್ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ
ಆಂಟಿಲಿಯಾ ಕೇವಲ ದುಬಾರಿ ಮನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗಮವಾಗಿರುವ ಈ ಭವ್ಯ ನಿವಾಸದ ದೇವರ ಕೋಣೆ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
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