- Home
- Life
- Fashion
- ಸೌಂದರ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಮುಖದ ಶೇಪ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯೋಲೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ perfect match
ಸೌಂದರ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಮುಖದ ಶೇಪ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯೋಲೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ perfect match
ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಕೇವಲ ಆಭರಣವಲ್ಲ, ಅವು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಿವಿಯೋಲೆ ಕೇವಲ ಆಭರಣವಲ್ಲ
ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಭರಣವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿನ್ಯಾಸದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಮುಖದ ಆಕಾರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಧರಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿಯೂ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ಖಚಿತವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳಿವೆ.
ಓವಲ್ ಮುಖಕ್ಕಾಗಿ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು
ನೀವು ಅಂಡಾಕಾರದ ಮುಖದ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಹೂಪ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು, ಸ್ಟಡ್ಗಳು, ಗೊಂಚಲು ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರಾಪ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ತುಂಬಾ ಉದ್ದವಾದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಹಾರವನ್ನು ಸಹ ಧರಿಸಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ದುಂಡಗಿನ ಮುಖದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು
ನೀವು ಉದ್ದವಾದ ಮುಖವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಉದ್ದವಾದ ಡ್ರಾಪ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಉದ್ದವಾದ ಡ್ರಾಪ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು, ತೂಗಾಡುವ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಸುತ್ತಿನ ಹೂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ದುಂಡಗಿನ ಸ್ಟಡ್ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ದುಂಡಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ನೀವು ತಿಳಿ, ಉದ್ದವಾದ ಡ್ರಾಪ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು.
ಹೃದಯ ಆಕಾರದ ಮುಖಕ್ಕಾಗಿ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಧರಿಸುವುದು?
ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಹೃದಯಾಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಣೆ ಅಗಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗಲ್ಲ ಕಿರಿದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಹನಿ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು, ಗೊಂಚಲು ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಗಲವಾದ ಕೆಳಭಾಗದ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಡೈಮಂಡ್ ಫೇಸ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು
ನೀವು ಎದ್ದುಕಾಣುವ ಕೆನ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿದಾದ ಹಣೆ ಮತ್ತು ಗಲ್ಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಡೈಮಂಡ್ ಫೇಸ್ ಆಕಾರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೀರಿ. ಸಣ್ಣ ಹೂಪ್ಸ್, ಅಂಡಾಕಾರದ ಡ್ರಾಪ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು, ಗೊಂಚಲು ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ವಿ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಈ ಮುಖದ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.