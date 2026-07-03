ಬ್ಯಾಕ್ಲೆಸ್ ಉಡುಪುಗಳಿಂದ ಸೀರೆಗಳವರೆಗೆ: ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮುತ್ತಿನ ಹೇರ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ
ಮದುವೆ, ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬದಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಇಲ್ಲಿ 4 ಬಗೆಯ ಮುತ್ತಿನ ಕೂದಲಿನ ಪರಿಕರಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬನ್, ಪೋನಿಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಡ್ಗಳಂತಹ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಬಯಸುವಿರಾ?
ಮದುವೆ, ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಬನ್ಗಳು, ಪೋನಿಟೇಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರೇಡ್ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮುತ್ತಿನ ಟಸೆಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 4 ಸುಂದರವಾದ ಮುತ್ತಿನ ಕೂದಲಿನ ಪರಿಕರಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
ಕೇಜ್ ಲಟ್ಕನ್ ಪರ್ಲ್ ಕೂದಲಿನ ಪರಿಕರಗಳು
ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಕೂದಲಿನ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಮುತ್ತಿನ ಟಸೆಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುತ್ತಿನ ಕೂದಲಿನ ಪರಿಕರಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ನೀವು ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಕೂದಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಬನ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೇಜ್ ಟಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮುತ್ತಿನ ಟಸೆಲ್ಗಳು ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಈ ಕೂದಲಿನ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಒನ್-ಪೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಲೆಸ್ ಉಡುಪಿನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಬಹುದು.
ಕ್ಲಚ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮುತ್ತಿನ ಕೂದಲಿನ ಪರಿಕರಗಳು
ನೀವು ಪೋನಿಟೇಲ್ ಧರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಕ್ಲಚ್-ವಿನ್ಯಾಸದ ಮುತ್ತಿನ ಟಸೆಲ್ ಪರಿಕರವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಅವು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಸುಲಭ. ಮೊದಲು, ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕ್ಲಚ್ ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಮುತ್ತಿನ ಕೂದಲಿನ ಪರಿಕರವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ. ನೀವು ಉದ್ದ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಪೆಂಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಹೂವಿನ ಮುತ್ತಿನ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೂದಲಿನ ಪರಿಕರಗಳು
ಹೂವಿನ ಮುತ್ತಿನ ಕೂದಲಿನ ಪರಿಕರಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಉದ್ದ ಕೂದಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಬನ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದಾದರೆ, ನೀವು ಹೂವಿನ ಮುತ್ತಿನ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೂದಲಿನ ಪರಿಕರವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ರೂ. 500 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಲೇಸ್ ಪರ್ಲ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪರ್ಲ್ ಕೂದಲಿನ ಪರಿಕರಗಳು
ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿನ ಪೆಂಡೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕೂದಲಿನ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ನೀವು ಬನ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಸ್ ಪರ್ಲ್ ಕೂದಲಿನ ಪರಿಕರವನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಈ ಕೂದಲಿನ ಪರಿಕರವನ್ನು ಪೋನಿಟೇಲ್, ಬ್ರೇಡ್ ಅಥವಾ ಬಬಲ್ ಪೋನಿಟೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ನೀವು ವಿವಿಧ ಮುತ್ತಿನ ಬಣ್ಣಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೂದಲಿನ ಪರಿಕರವನ್ನು ಆರಿಸಿ.
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