ಚಿನ್ನ ಲೇಪದ ಲೆಹಂಗಾ ಧರಿಸಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪತ್ನಿ: ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಡಿಮಾಂಡ್
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಮೃತಾ ಫಡ್ನವೀಸ್ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಲೆಹೆಂಗಾ-ಸೀರೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಅಮೃತಾ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಲೆಹಂಗಾ
ಲೆಹಂಗಾ ಎನ್ನುವುದು ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಏನಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಕೆಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕುದುರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಜೂನ್ 21ರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಬಳಿಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಪಡ್ನವೀಸ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಮೃತಾ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯೋಗ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಿಎಂ ಪತ್ನಿ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಮೃತಾ ಫಡ್ನವೀಸ್, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ನೋಟವು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರ ದೇಸಿ ಅವತಾರವು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈಗ, ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಲೆಹೆಂಗಾ ಧರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿ ಅವತಾರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್
ತನ್ನ ಲುಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವ ಅಮೃತಾ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರ ಉಡುಪುಗಳು ಪ್ರತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಟ್ಟಣದ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ವಧುವಿನ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಲೆಹೆಂಗಾ-ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು, ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಗಳ ಸುಂದರವಾದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ "ಆನಂದಂ - ದಿ ಸಿಂಫನಿ ಆಫ್ ಡಿವೊಷನ್" ಎಂಬ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾಜರಾದಾಗ ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಸೆಕ್ವಿನ್-ಸ್ಟಡ್ಡ್ ಸೀರೆ
ಲೆಹೆಂಗಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ, ಪಲ್ಲುವನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಗಡಿಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಲುಕ್ಗೆ ರಾಯಲ್ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಪಲ್ಲುವಿನ ಮೇಲಿನ ಟಸೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೀಕ್ವಿನ್ ಕೆಲಸವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಸ್ಕರ್ಟ್ ಭಾಗವನ್ನು ನೆರಿಗೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಫ್ಲೇರ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಿಯಮಿತ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸೀಕ್ವಿನ್ಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲುವನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಸೀರೆಯಂತೆ ಧರಿಸಿದರು.
ಹೆಚ್ಚು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಬ್ಲೌಸ್
ಅಮೃತಾ ಸೀರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕಿತ್ತಳೆ ಬ್ಲೌಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿದರು. ಈ ಬ್ಲೌಸ್ನಲ್ಲಿ ದಪ್ಪವಾದ ಚಿನ್ನದ ಕಸೂತಿ ಮತ್ತು ಮಣಿಗಳ ಕೆಲಸವಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಪೂರಕವಾದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಅರ್ಧ ತೋಳುಗಳು ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಕಂಠರೇಖೆಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೋಟಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೊಬಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ತೋಳಿನ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪಲ್ಲು ತರಹದ ಟಸೆಲ್ಗಳು ನೋಟವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು.
ಕ್ಲಾಸಿ ಟಚ್ ಆಭರಣ
ಅಮೃತಾ ಸೀರೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಸರಳ ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾಗಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸುಂದರವಾದ ಚಿನ್ನದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು.
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