ಈ ಕಾಲದ ಹುಡುಗಿಯರು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಗೆಜ್ಜೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್.. ಪಾದಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅಂದ
ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅದರ ಅಂದವೇ ಬೇರೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಟ್ಟೆಗಳ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದು ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ.
ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅಂದ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚೈನ್ ಲೇಯರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ಡಿಸೈನ್ನ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಇವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪಾದಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಂದವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತವೆ.
ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯು ಪೂರ್ತಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕಮಲದ ಹೂವು ಗೆಜ್ಜೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಂದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಪಾದಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಳಗೆ ಮುತ್ತುಗಳು ನೇತಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಇವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ.
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