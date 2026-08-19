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ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮನಗೆದ್ದ ಮುತ್ತಿನ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳು.. ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಿದಾ ಆಗ್ತೀರಾ!

ಸೀರೆಗೆ ಹೊಸ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸದ್ಯ ಮುತ್ತಿನ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಇರುವ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳು ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿವೆ.
fashion Aug 19 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:pinterest
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ಮುತ್ತಿನ ಬ್ಲೌಸ್

ಮುತ್ತಿನ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಮುತ್ತಿನ ಬ್ಲೌಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವ ಚೋಕರ್ ಧರಿಸಿದರೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

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ಹೆವಿ ಲುಕ್‌ಗಾಗಿ..

ಮದುವೆ, ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಮುತ್ತಿನ ಬ್ಲೌಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಿಂಪಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರುವ ಸೀರೆ ಜೊತೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

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ಮುತ್ತಿನ ಸ್ಲೀವ್ಸ್

ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಈ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ರಾಣಿಯಂತಹ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮುತ್ತಿನ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೀರಿ.

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ಬ್ಯಾಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಬ್ಲೌಸ್, ಬ್ರೈಡಲ್ ಬನ್‌ನಂತಹ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

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ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್

ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಲೆಹೆಂಗಾಗಳ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

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