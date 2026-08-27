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- Toxic Movie: ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್; ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ OTT ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತು ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್
Toxic Movie: ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್; ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ OTT ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತು ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಹು ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾದಿದ್ದ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾ ಕೊನೆಗೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ದೀಗ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ OTT ಪ್ರೀಮಿಯರ್ನತ್ತ ತಿರುಗಿದೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಹು ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾದಿದ್ದ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾ ಕೊನೆಗೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ ಕಂಡಿದ್ದು, ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹101.10 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಯಶ್ ಜೊತೆ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗವಿರುವ ಕಾರಣ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ OTT ಪ್ರೀಮಿಯರ್ನತ್ತ ತಿರುಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ? ಯಾವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನೋಡಬಹುದು? ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿದೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ OTTಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರಲಿದೆ?
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಅಧಿಕೃತ OTT ರಿಲೀಸ್ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಸುಮಾರು 4ರಿಂದ 8 ವಾರಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ OTTಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ನಡೆದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಿಖರ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಥವಾ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕಿದೆ.
ZEE5ಗೆ ಬರಲಿದೆಯಾ ಯಶ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್?
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ZEE5 ಹೆಸರು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ZEE5 ಸಿನಿಮಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ರನ್ ಬಳಿಕ ZEE5ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ, ZEE5 ಅಥವಾ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವರದಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಿದೆ.
₹235 ಕೋಟಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಹಕ್ಕು?
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ OTT ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಫಿಲ್ಮಿಬೀಟ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಸಿನಿಮಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು ₹235 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊತ್ತ ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಡೀಲ್ ಆಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ₹235 ಕೋಟಿಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಥವಾ ZEE5 ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ₹235 ಕೋಟಿ ಡೀಲ್ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ. ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಬಂದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಈ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ.
ಮೊದಲ ದಿನವೇ ₹101.10 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ
ಥಿಯೇಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಲ್ಲೂ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ ಕಂಡಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹101.10 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೈಪ್ ಇದ್ದು, ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ ಮೊದಲ ದಿನದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆ ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.
ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು OTTಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಯಾವಾಗ?
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ದಿನ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ 4ರಿಂದ 8 ವಾರಗಳ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ವಿಂಡೋ ಬಳಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬರಬಹುದು. ZEE5 ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ, OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ₹235 ಕೋಟಿ ಡೀಲ್ ಎರಡನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಶ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಇದರ OTT ರಿಲೀಸ್ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಯಾವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
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