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- Radhika Apte: 'ಆ ವಿಡಿಯೋ'ವನ್ನು ನನ್ನ ಡ್ರೈವರ್, ವಾಚ್ಮನ್ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರು..! ಖಾಸಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಲೀಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ನಟಿ
Radhika Apte: 'ಆ ವಿಡಿಯೋ'ವನ್ನು ನನ್ನ ಡ್ರೈವರ್, ವಾಚ್ಮನ್ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರು..! ಖಾಸಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಲೀಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ನಟಿ
ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಲೀಕ್ ಆದಾಗ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಘಟನೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವೈರಲ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಘಟನೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಧಿಕಾ
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಬೋಲ್ಡ್ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸದಾ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 'ರಕ್ತ ಚರಿತ್ರ', 'ಲೆಜೆಂಡ್' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದಾಗ ತಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ಅವರು ಈಗ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಘಟನೆ ತಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಮುಜುಗರ ತಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರೇ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಾಗ..
ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ, ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರೇ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದು ತಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾರು ಡ್ರೈವರ್ ಹಾಗೂ ವಾಚ್ಮನ್ ಆ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ತಮಗೆ ತೀವ್ರ ಮುಜುಗರವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ವಿಚಾರ ಹೀಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾನೇ ವಿಚಲಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು.
ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ
ಆ ವಿಡಿಯೋ ಲೀಕ್ ಘಟನೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೇ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಮುಖ ನೋಡುವುದು ಹಾಗೂ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು.
ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯವದು
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ತುಂಬಾನೇ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾವನೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆವು ಎಂದು ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಆ ಇಡೀ ಸನ್ನಿವೇಶ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಮಾನಸಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ
ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಖಾಸಗಿತನದ ಬಗ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ 'ಲಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ 3' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವೇಳೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ ಹಾಗೂ ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಈ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
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