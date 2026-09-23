Kannada

ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸ್ಟಾರ್ ದಂಪತಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್

ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಯಶ್ ಹಾಗೂ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಧಿಕಾ ಪುತ್ರನ ಜೊತೆ ಸೈಕಲ್ ತುಳಿಯುತ್ತ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಹಿಂದಿದ್ದಾರೆ.

entertainment Sep 23 2026
Author: Ganesh Mabla Gowda Image Credits:instagram
Kannada

ಬೀಚ್ ವೆಕೇಷನ್

ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ಬೀಚ್ ವೆಕೇಷನ್ ಫೋಟೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ತಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಗುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. 

Image credits: instagram
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ಫೋಟೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಏನಂದ್ರು?

ಅಲೆಗಳ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸುವಷ್ಟು ನಿಶ್ಯಬ್ದ: ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಷ್ಟು ಗಾಢ ಎಂದು ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

Image credits: instagram
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ಬೀಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಟ

ಬೀಚ್‌ಗೆ ಹೋಗಿರುವ ಯಶ್ ದಂಪತಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

Image credits: instagram
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ಫೋಟೋ ವೈರಲ್

ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳು ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿವೆ. ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಜೋಡಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

Image credits: instagram

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