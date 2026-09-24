Soundarya Shetty Bigg Boss: ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಂದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸದ್ಯ ಯಶಸ್ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಸೇಫ್ ಗೇಮ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಹಿಂದಿರೋ ಅಸಲಿ ‘ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್’ ಏನು? ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಯಾರನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ? ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ, ಈಕೆ ಯಾರೆಂಬುದು ಬಹುತೇಕ ಕನ್ನಡ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ, "ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ" ಎಂದು ಮನೆಯ ಇತರ ಸಹಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೂ ಆಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಈ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬೆಡಗಿಯ ಅಸಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ಗತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗತೊಡಗಿದೆ.
ಯಾರಿದು ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ? ಈಕೆಯ ಹಿಂದಿದೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಹಿನ್ನೆಲೆ!
ಮೂಲತಃ ಕರಾವಳಿ ಮಂಗಳೂರಿನವರಾದ ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್, ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ಬ್ಯೂಟಿ ಪೆಜೆಂಟ್ಗಳ (ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ) ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಹಿಂದಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ‘ಎಂಟಿವಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ವಿಲ್ಲಾ’ದಲ್ಲಿ (Splitsvilla) ಭಾಗವಹಿಸಿ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಹಂತದವರೆಗೂ ತಲುಪಿದ್ದ ಅನುಭವ ಇವರಿಗಿದೆ.
ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ವಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ (Splitsvilla) ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ‘ಬಬ್ಲಿ ಬದ್ಮಾಶ್ ಹೈ’ ಹಾಡಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಕಿದ ಬೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ್ದವು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸಹಸ್ಪರ್ಧಿ ದೀಪ್ತಾಂಶು ಸೈನಿ ಜೊತೆಗಿನ ಇವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಶೋ ಮುಗಿಯುವ ವೇಳೆಗೆ ಅದೇ ದೀಪ್ತಾಂಶು ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೈರತ್ವ ಬೆಳೆದು ಇಬ್ಬರೂ ಬದ್ಧ ವೈರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು.
ಮುಖಕ್ಕೆ ಟೀ ಎರಚಿದ್ದ ಸುಸೇನ್: ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ!
ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಮರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದವರಲ್ಲ, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮುಖವನ್ನೂ ಕಂಡವರು. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ವಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೀಕರ ಜಗಳವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಸಹಸ್ಪರ್ಧಿ ಸುಸೇನ್ (Suzanne) ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಮುಖಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಚಹಾ (ಟೀ) ಎರಚಿದ್ದರು! ಈ ಘಟನೆ ದೈಹಿಕ ಜಗಳಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ, ಶೋನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಕಿಂಗ್ ಕ್ಷಣವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದೇಕೆ?
ಅಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕಿತ್ತಾಟ, ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದ ಫೈರ್ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೌಂದರ್ಯ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದೇಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಕಿರುತೆರೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ‘ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಮುನ್ನ ಇರುವ ಶಾಂತತೆ’.
ಸೌಂದರ್ಯ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅಬ್ಬರಿಸದೆ, ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆಟ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲು ಬೆರೆತು, ವಾತಾವರಣ ಗ್ರಹಿಸಿದ ನಂತರವೇ ತಮ್ಮ ಅಸಲಿ ಆಟ (ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್) ಆರಂಭಿಸುವ ಗೇಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅವರದ್ದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆಸಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ಸೌಂದರ್ಯ: ಫಿನಾಲೆ ರೇಸ್ ಶುರು?
ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೂ ಸೌಂದರ್ಯಗೂ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಇವರಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಟಾಸ್ಕ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ‘ಆಸಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ’ ಎಂಬ ನೇರ ಹಣಾಹಣಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲರಾಗಿದ್ದು, ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಂತವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬೆಡಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚದುರಂಗದಾಟ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ? ಆಸಿಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ಕಾದಾಟ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಡುತ್ತಿರುವ ಸೌಂದರ್ಯ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಲಿದ್ದಾರಾ? ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದೊಂದೇ ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಲಿದ್ದಾರಾ ಎಂಬುದೇ ಈಗ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿರುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕುತೂಹಲ!