ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರೋ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ!
92ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರ ನಿಧನವು ಒಂದು ಅಸಾಧಾರಣ ಸಂಗೀತ ಪಯಣದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ತಲೆಮಾರುಗಳನ್ನೇ ತನ್ನ ಕಂಠದಿಂದ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಹಾಡುಗಳ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪೀಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ದಾಖಲೆಯ ಸಂಗೀತ ಪಯಣ
ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಕೇವಲ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನ. 2011ರಲ್ಲಿ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು 11,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 12,000 ದಾಟುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ, ಬಂಗಾಳಿ, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ರಷ್ಯನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿತ್ತು.
ಬಹುಮುಖಿ ಕಲಾವಿದೆ
ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹಾಡುಗಳು, ಗಜಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಬೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬರೆ ಗೀತೆಗಳವರೆಗೆ, ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ತಾವು ಹಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದರು. ಇದು ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಬಹುಮುಖಿ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಭಾರತದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಂಪರೆ
ಸುಮಾರು ಎಂಟು ದಶಕಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯು ಅವರಿಗೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು.
2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. 2008ರಲ್ಲಿ, ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಅವರನ್ನು ದೇಶದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಐಕಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.
'ಪಿಯಾ ತು ಅಬ್ ತೋ ಆಜಾ', 'ದಮ್ ಮಾರೋ ದಮ್' ನಿಂದ ಹಿಡಿದು 'ದಿಲ್ ಚೀಝ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ' ಮತ್ತು 'ಇನ್ ಆಂಖೋ ಕಿ ಮಸ್ತಿ' ವರೆಗಿನ ಅವರ ಹಾಡುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ತಲೆಮಾರುಗಳಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಇದು ಅವರ ಧ್ವನಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಧ್ವನಿಗೆ ಅಂತಿಮ ವಿದಾಯ
ಈ ಪೌರಾಣಿಕ ಗಾಯಕಿ 92ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರನ್ನು ಬ್ರೀಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಆಶಿಶ್ ಶೇಲಾರ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಾಜಿ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಯುವ ಮೊದಲು, ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಇಡಲಾಗುವುದು.
ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ಯುಗ ಅಂತ್ಯ
ರಾಷ್ಟ್ರವು ಅವರಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಭಾರತ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಗಾಯಕಿಯನ್ನಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಭಾವನೆಗಳು, ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುತುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ಯುಗವನ್ನು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
