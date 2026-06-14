OTT Movie: ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ನಟನೆಯ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ 'ದೃಶ್ಯಂ 3'. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 200 ಕೋಟಿ ಬಾಚಿದ್ದ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಓಟಿಟಿಗೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ.
ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ 'ದೃಶ್ಯಂ 3'. ಇದನ್ನು ಜೀತೂ ಜೋಸೆಫ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನಾ ಅವರು ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಅನ್ಸಿಬಾ ಹಸನ್, ಎಸ್ತರ್ ಅನಿಲ್, ಸಿದ್ದಿಖಿ, ಆಶಾ ಶರತ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಮೇ 21 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮಲಯಾಳಂ ಜೊತೆಗೆ ತೆಲುಗುವಿನಲ್ಲೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೂ, ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರ ಇಮೇಜ್ನಿಂದಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಗೆದ್ದಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ನಟಿಸಿದ 200 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಓಟಿಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಥಿಯೇಟರ್ ಓಟ ಮುಗಿದ ಕಾರಣ, ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇದು ಓಟಿಟಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲಿದೆ. 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಸಿನಿಮಾದ ಓಟಿಟಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ತಿಂಗಳು 18 ರಿಂದ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಓಟಿಟಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಜೂನ್ 18 ರಿಂದ ಇದು ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ.
ಸರಣಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಯೇ?
'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಒಂದು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಸುತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮಗ, ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಆತನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಇದರಿಂದ ಆತ ಸಾಯುತ್ತಾನೆ. ಆ ಕೇಸ್ನಿಂದ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನಾಯಕ ಮಾಡುವ ಹೋರಾಟ, ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ. ಇದೇ ಕೇಸ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಮೂರನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ಕೆದಕುತ್ತಾರೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪೋಷಕರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಪೊಲೀಸರು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಆ ಕೇಸ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾಯಕ ಆಡುವ ನಾಟಕವೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ. ಆದರೆ, ಮೂರನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇದರಿಂದ ಈ ಸರಣಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.