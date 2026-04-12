ನೋವಿನಲ್ಲೇ ಕಳೆದ ಮೊದಲ ಮದುವೆ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಶಾ ದೀದಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು
ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಪರಂಪರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ನೋವಿನ ಮೊದಲ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮದುವೆ
ಕೇವಲ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ, ತಮಗಿಂತ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಾದ ಗಣಪತರಾವ್ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಹೋದರಿ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿತ್ತು.
ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ಮನೆಯವರು ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮದುವೆಯಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಂದ ದೂರವಾಗಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಆಶಾ ನಂತರದ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
‘There Was Abuse’: A Marriage That Turned Painful
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಮದುವೆ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಯಿತು. ಗಣಪತರಾವ್ ಭೋಸ್ಲೆ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತಾನು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಂದು ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿತು.
ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಮಗುವಿಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅವರನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವಂತೆ ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ, ಮೌನವಾಗಿಯೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪುನಃ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರು.
Finding Love Again With R.D. Burman
ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪತಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ, ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರು ಖ್ಯಾತ ಸಂಯೋಜಕ ಆರ್.ಡಿ. ಬರ್ಮನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಇವರಿಬ್ಬರು 1980ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಇವರದ್ದು ಸೃಜನಶೀಲ ಮತ್ತು ಗೌರವಯುತ ಸಂಬಂಧವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳಿದ್ದರೂ, ಇದು ಅವರ ಜೀವನದ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಸಂತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿತ್ತು.
ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತದ ಕೆಲವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿತು.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.