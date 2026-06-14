Chiranjeevi: ಮಗ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ್ದಾನಾ? ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪನಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆ, ನಟನಾಗಿ ಏನನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಏರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ನಟನಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ರಂಗಸ್ಥಳಂ' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೊಸ ಚರಣ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀರೋಗಳೆಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಹಾಡು, ಎರಡು ಫೈಟ್, ಹೀರೋಯಿನ್ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ಕಾಲ ಹೋಯಿತು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರೇ ನಿಜವಾದ ಹೀರೋ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೀರೋಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೂ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ವಾರಸುದಾರನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ, ನಟನಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಯಾವುದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನಿರೂಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪೈಪೋಟಿ ನಡುವೆಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಬೆಳೆದರು. ಆದರೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾದರು. ಆದರೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಈಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. 'ರಂಗಸ್ಥಳಂ', 'RRR', 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಅವರ ನಟನೆ, ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿ ಜನ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಂದೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಮಗ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಎಲ್ಲರೂ ಚರಣ್, ಚಿರಂಜೀವಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಿಜ, ನಾನಿದನ್ನು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ತಂದೆಯಾಗಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ ಚರಣ್.. ಲವ್ ಯೂ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಕ್ತ ಬಂದಾಗ ಭಯವಾಯಿತು
'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚರಣ್ ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಎಂದ ಚಿರಂಜೀವಿ, 'ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಒಮ್ಮೆ ಕೈಗೆ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗಾಯವಾದಾಗ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ರಕ್ತ ಬಂದಾಗ ಭಯವಾಯಿತು. ಆದರೆ ನನ್ನ ನೋವನ್ನು ಚರಣ್ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ನೆನಪಾದವು. ಚರಣ್ನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಹೇಳಿದರು.