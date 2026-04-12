- ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ಆಶಾಕಿರಣ ಅಸ್ತಂಗತ, ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಯಾರು? ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ, ಸಾಧನೆ, ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ!
ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ಆಶಾಕಿರಣ ಅಸ್ತಂಗತ, ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಯಾರು? ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ, ಸಾಧನೆ, ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ!
ದಿಗ್ಗಜ ಗಾಯಕಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರು 92ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸಂಗೀತ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅವರು, ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣ ಮತ್ತು ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಅಗಲಿಕೆ ಸಂಗೀತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ದಿಗ್ಗಜ ಗಾಯಕಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ
ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ದಿಗ್ಗಜ ಗಾಯಕಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರು 92ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿರುವುದು ಸಂಗೀತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಪಾರ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಎಂಟು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿವಿಧ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಅಜರಾಮರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ತಮ್ಮ ಅದ್ವಿತೀಯ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ನಾಲ್ಕು BFJA ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಹದಿನೆಂಟು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂಬತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಹಿಳಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ದಾಖಲೆಯ ಏಳು ಬಾರಿ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳೂ ದೊರೆತಿವೆ. 2000ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಿನೆಮಾದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವವಾದ ದಾದ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. 2008ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಗೌರವವಾದ ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತು. 2011ರಲ್ಲಿ ಗಿನ್ನೆಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅವರು ಸಂಗೀತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಸಿದ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿತು.
ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಸಹೋದರಿ
ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕಿ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಸೋಪ್ರಾನೋ ಧ್ವನಿ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಅವರನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿತು. ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಂಗೀತ, ಪಾಪ್, ಗಜಲ್, ಭಜನೆ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ, ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳು, ಕವ್ವಾಲಿ ಹಾಗೂ ರವೀಂದ್ರ ಸಂಗೀತ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸಂಗೀತ ಶೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ ಅವರು, 2006ರ ವೇಳೆಗೆ 12,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಸಿದ್ದರು. 2013ರಲ್ಲಿ ‘ಮಾಯ್’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾದರು.
ತಂದೆ ಮರಾಠಿ ರಂಗಭೂಮಿಯ ನಟ ಹಾಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಗಾಯಕ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಗ್ಲಿಯ ಸಮೀಪದ ಗೋರ್ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ, ಪಂಡಿತ್ ದೀನನಾಥ್ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಶೇವಂತಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿ. ಅವರ ತಂದೆ ಮರಾಠಿ ರಂಗಭೂಮಿಯ ನಟ ಹಾಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಗಾಯಕರು. ಅವರು ಕೇವಲ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದಾಗಿದ್ದಾಗ ತಂದೆಯವರು ನಿಧನರಾದರು. ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬವು ಪುಣೆ, ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ಹಾಗೂ ಮುಂಬೈಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತು. ಕುಟುಂಬದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಕ್ಕ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿನಯವನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
10 ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮರಾಠಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ
1943ರಲ್ಲಿ ‘ಮಝಾ ಬಾಲ್’ ಮರಾಠಿ ಚಿತ್ರದ ‘ಚಲಾ ಚಲಾ ನವ್ ಬಾಲಾ’ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಗಾಯನ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರು, 1948ರಲ್ಲಿ ‘ಚುನಾರಿಯಾ’ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರದ ‘ಸಾವನ್ ಆಯಾ’ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅವರ ಸಂಗೀತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಪಿ ನಯ್ಯರ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. 1950ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಜೋಡಿ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು. ನಯ್ಯರ್ ಅವರು ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ತಂದವರಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದುದಾಗಿ ಹಲವರು ಊಹಿಸಿದರೂ, 1972ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ನಂತರವೂ ನಯ್ಯರ್ ಅವರು ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಎರಡು ಮದುವೆ
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೇ ಗಣಪತ್ರಾವ್ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸಾಗದೆ, ಅವರು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದರು ಮತ್ತು 1960ರಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು.
ಅವರಿಗೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು. ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಹೇಮಂತ್ ಭೋಸ್ಲೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದು, 2015ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಪುತ್ರಿ ವರ್ಷಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, 2012ರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಆನಂದ್ ಭೋಸ್ಲೆ ತಾಯಿಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಹುಲ್ ದೇವ್ ಬರ್ಮನ್ ಜತೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ
1980ರಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಹುಲ್ ದೇವ್ ಬರ್ಮನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ಎರಡನೇ ವಿವಾಹವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಸಂಗೀತ ಸಹಕಾರವೂ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರ ಧ್ವನಿ, ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಅಮೋಘ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಅನೇಕ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಅಗಲಿಕೆ ಸಂಗೀತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
